Maria Caimari: «Un bebé con diabetes está más irritable porque tiene sed»

Maria Caimari (Palma, 1959) es pediatra endocrina de Son Espases y organiza el 45 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica que comienza este próximo miércoles en el Palau de Congressos.

Hábleme del Congreso.

Es el congreso nacional de nuestra especialidad y se celebra una vez cada año. Va rotando por diferentes ciudades y este año le toca a Palma después de un paréntesis de 24 años porque el anterior que acogió fue en 1999.

¿Qué asistencia tendrá y cuáles serán los principales asuntos que se aborden en él?

Se espera que vengan unos 500 pediatras endocrinólogos de toda España y también participarán algunos ponentes extranjeros. Se van a abordar prácticamente todos los temas de endocrinología pediátrica porque hay sesiones de pósters y comunicaciones orales. Pero a nivel de mesas redondas y reuniones de expertos, que ya son más exhaustivas, se va a hablar sobre la pubertad precoz, sobre todo la relacionada con la genética, de los tratamientos y el diagnóstico de la obesidad infantil, de la diabetes infantil y la problemática de la mujer embarazada con esta enfermedad y cómo repercute en sus hijos, también de la patología tiroidea en la infancia, de las patologías de las anomalías del desarrollo sexual diferente y, bueno, de casi todo sin olvidarnos del crecimiento.

La conferencia inaugural la va a dar el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UIB, Andreu Palou, y va a versar sobre la nueva función de la leptina. Explíqueme qué realiza esta hormona.

La leptina es una hormona conocida desde hace muchos años y, aparte de la regulación del metabolismo de la grasa, también se ha visto su importancia en la lactancia materna para prevenir a largo plazo patología asociada a la obesidad y patología cardiovascular. Por ello, el doctor Palou nos ofrecerá unas pinceladas sobre la importancia de fomentar la lactancia materna así como de la importancia de la nueva función de la leptina en la longevidad.

¿Alarga esta hormona la vida?

Esta hormona se fabrica en el tejido graso y actúa de manera múltiple en el metabolismo y ahora se ha descubierto que, a la larga, no solo durante la infancia, puede tener incidencia en la calidad de vida también en la edad adulta.

¿Se trasmite esta hormona a través de la leche materna?

Sí aunque también está acreditado que la lactancia materna tiene efectos muy beneficiosos sobre otras patologías como la diabetes de tipo I, en la obesidad... Previene la aparición de estas patologías a largo plazo.

¿Qué es el desarrollo sexual diferente?

Son anomalías o patologías diagnosticadas en periodo neonatal de alteraciones del desarrollo sexual, ya sea de los órganos internos, de los genitales externos o a nivel cromosómico. Pero en periodo neonatal mayormente.

¿Y cuál es su problemática?

Se va a hablar de los diagnósticos, de los análisis, de la bioquímica y de cómo se manejan después estos pacientes. En algunos casos, muy pocos, hay que hacer intervenciones quirúrgicas y en otros solo tratamiento hormonal sustitutivo en la edad adulta.

Póngame un ejemplo de un desarrollo sexual diferente.

Un bebé puede nacer con un cariotipo (conjunto completo de los cromosomas de un individuo) femenino o masculino que no coincida al nacer con el aspecto que tienen los genitales externos. Este es el más típico. Se les dice a los padres que es niño o niña por el cariotipo y al nacer los genitales externos no coinciden con el género asignado previamente.

¿Este aspecto de los genitales se corrige con el tiempo?

No, habitualmente, no. La mayoría de las veces hay que esperar a la pubertad para iniciar los tratamientos. Hay que hacerles un seguimiento y a algunos, muy pocos, intervenirles.

También van a abordar la diabetes maternal, un asunto que preocupa mucho a las mujeres...

La diabetes estacional (solo presente durante la gestación) es muy frecuente pero en esta ocasión nos centraremos en la gestación de embarazadas diabéticas, ya sean de tipo I o de tipo II. Porque tanto en la una como en la otra se ha visto que el ambiente en el que se desenvuelve el bebé es lo que llamamos diabetogénico, un ambiente inadecuado para su metabolismo, con niveles elevados de azúcar. Al adaptarse a este ambiente, el bebé puede quedar programado metabólicamente para que en su vida adolescente o adulta pueda padecer alteraciones del azúcar u otros. Dentro del útero materno ha tenido que adaptarse y al hacerlo desarrolla un cambios que pueden ser perjudiciales en su vida futura.

¿Un bebé de una mujer diabética puede desarrollar la enfermedad?

Puede hacerlo por una combinación del ambiente y la genética. Por eso hay que intentar prevenir al máximo para que el ambiente no actúe sobre la genética que predispone.

¿Hay alguna estimación de la población infantojuvenil de Balears con diabetes?

No estoy segura pero creo que recordar que teníamos entre 150 y 200 diabéticos infantiles, hasta los 14 años.

Déme tres consejos para una familia cuyo hijo pequeño debuta con diabetes.

Esto siempre supone un impacto muy importante para la familia, les provoca una situación de shock y les genera mucho estrés. Pero hay que decirles que siempre encontrarán a personas que les enseñarán a aceptar y a manejar bien esta enfermedad y también precisarán de un apoyo psicológico. Y que cuánto mejor aprendan a manejarla, mejor le irá al niño o al adolescente. Y que hoy en día hay una alta tecnología que ayuda a su buen control.

¿Cómo hay que educarle patra que asuma que esa enfermedad le acompañaráel resto de su vida y que debe tenerla controlada?

Enseñándole, en función de su edad, cosas que le ayuden con su enfermedad. Pero tampoco hay que hacerle diferente. Siempre decimos que un niño con diabetes tiene que ser un niño como los demás. Idéntico. Ha de ir a las excursiones o a los viajes de estudios como el resto. Hay que fomentarle su autonomía como paciente. Además, ahora tenemos la monitorización continua de la glucemia que todos los diabéticos infantojuveniles de tipo I quieren llevar, que ha normalizado y ha mejorado la calidad de vida tanto de los padres como de los pacientes.

¿Por qué?

Porque ha ayudado a perder el miedo a las hipoglucemias (bajo nivel de glucosa en sangre que puede provocar desmayos y situaciones muy desagradables) que daban muchos quebraderos de cabeza a las familias así como ha ayudado a controlar las hiperglucemias (altos niveles de glucosa en sangre). La monitorización continua de la glucemia ha sido una de los adelantos que han permitido que las familias y los niños con diabetes puedan normalizar más su vida.

¿Cuál sido su paciente diabético pediátrico más joven?

Quizá los más precoces oscilaran entre los nueve y los quince meses. Tenemos pocos pero implican un gran estrés para las familias y un difícil manejo de los lactantes. Los niños de menos de tres años son un grupo muy especial de diabéticos.

¿Como te puedes dar cuenta de que tu bebé de pocos meses es diabético?

Porque suelen estar más irritables porque tienen sed, necesitan beber ya que uno de los síntomas de esta enfermedad es que se orina mucho. Al orinar mucho, la mamá debe cambiar más pañales, el bebé está mas inquieto porque tiene sed y necesita tomar el biberón y también puede darse que pierda mucho peso y verlo decaído. Ante todos estos síntomas es aconsejable acudir al pediatra de tu centro de salud de inmediato. El lactante, si no le llega el biberón o el agua, llora.

También van a hablar de los tratamientos para la talla baja en la pubertad. ¿Es también consecuencia de un problema metabólico o endocrino?

No, es un problema del crecimiento por múltiples causas, desde el que tiene un déficit de crecimiento por un problema óseo, por un déficit de la hormona del crecimiento o porque le falta la hormona tiroidea. Y esta talla baja cuando más les preocupa a los niños es durante la pubertad, cuando ven que, a diferencia de sus compañeros, ellos no se desarrollan y siguen siendo muy infantiles. Entonces el niño se preocupa. En la edad infantil preocupa a los padres y al pediatra y en la pubertad se suma la preocupación del niño.

¿Qué tratamiento tiene?

Depende de la causa. Puede tratarse con hormona de crecimiento si es por un déficit de la misma, pero hay que demostrarlo y es muy poco frecuente. También puede estar relacionado con una enfermedad crónica como la celiaquía, un asma mal controlada, una mala absorción digestiva por alguna intolerancia a algún alimento, por restricciones alimentarias al padecer algún trastorno de la conducta alimentaria durante la adolescencia como puede ser la anorexia.

El sobrepeso y la obesidad es una verdadera plaga en estos momentos. ¿Qué consejos daría a unos padres para evitarla?

Lo hemos visto con la pandemia, el sedentarismo ha ocasionado un brote brutal de obesos y ha provocado que los que tenían sobrepeso pasarán a ser obesos.Y eso que solo fueron unos meses, menos de un año. Hemos constatado que el simple hecho de interrumpir tu vida normal incrementa mucho la obesidad. Hemos visto incrementos muy importantes de la masa corporal durante la covid. Esto refuerza nuestra idea de que hay que ser más activos. No solo haciendo ejercicio físico fuera de tu hogar si no que hay que ser activos también en casa. No estar consumiendo pantallas continuamente. No solo hay que irse a caminar, en casa hay que estar activos, movernos, el niño no puede estar sentado en el sofá todo el día mientras los papás se encargan de las labores del hogar. Hay que darles actividad.

¿Cuál es la prevalencia actual de esta enfermedad entre los niños?

Se habla de que uno de cada cuatro o incluso uno de cada tres padecen sobrepeso u obesidad en esta comunidad.