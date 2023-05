El megacrucero Odyssey of the Seas, que ha llegado hoy al puerto de Palma en la que su primera visita con pasaje, ha desplegado un gran brazo articulado con una capsula de cristal en un extremo que se eleva hasta los 92 metros de altura.

Se trata de una de las principales atracciones del buque de la naviera Royal Caribbean, de 346,9 metros de eslora, 41,1 metros de manga y 169.704 toneladas de registro. Se llama North Star y es una cápsula de vidrio, similar a la del London Eye pero más pequeña, que se convierte en un espectacular mirador, se encuentre el crucero amarrado a puerto o en plena navegación, siendo los viajes programados al amanecer o al atardecer los más demandados, así como los que se realizan cuando otros buques están realizando sus maniobras de aproximación a puerto.

Una atracción que funciona en puerto o en plena navegación

La cápsula está conectada a un brazo mecánico gigante que la eleva hasta los 92 metros de altura, proporcionando al pasajero una experiencia única que le permite contemplar cualquier paisaje a vista de pájaro. El brazo articulado mueve la cápsula de cristal donde van los pasajeros muy lentamente, primero hacia una de las bandas del barco y después en vertical, hasta alcanzar su máxima elevación.

El viaje dura entre 15 a 20 minutos y en el interior de la cápsula acristalada se pueden acomodar hasta 14 pasajeros (y un operador), incluida una persona en silla de ruedas por viaje.

La atracción North Star es una de las principales novedades del crucero. A bordo también hay una pista de coches de choque, un rocódromo para practicar la escalada, varias piscinas, simulador de surf, una cancha de baloncesto, un gimnasio y un spa.

El Odyssey of the Seas pertenece a una serie de cinco buques gemelos, de los cuales dos ya han estado en otras ocasiones en Palma, el Anthem of the Seas y el Quantum of the Seas.