A primera hora de este miércoles ha llegado a Palma el Odyssey of the Seas en la que es su primera visita con pasaje al puerto, dado que ya mayo del año 2021 en plena pandemia estuvo fondeado en la bahía durante unas horas aunque sin ningún pasajero a bordo.

Al ser su primera visita oficial con pasaje se celebró un acto a bordo en el transcurso del cual, le fue entregada una metopa conmemorativa por parte de la Autoritat Portuària, al capitán del buque, todo ello en presencia de representantes de Baleares consignatarios, que también intercambiaron regalos.

El buque que pertenece a la naviera Royal Caribbean fue construido en Alemania, concretamente en los astilleros Meyer Werft en Papenburg, realizando su primer crucero en julio del año 2021. Sus dimensiones principales son: eslora 346,9 metros, manga 41,1 metros, 169.704 toneladas de registro.

La tripulación está compuesta por 1.663 miembros y la capacidad del buque es de 4.198 cruceristas en doble ocupación, aunque la total es de 5.510, disponiendo de un total de 2.105 camarotes.

Entre las novedades que presenta este buque está el North Star, una cabina, al final de un brazo articulado que elevada hasta una altura de 92 metros permite unas espectaculares vistas del buque y su entorno. A bordo también hay una pista de coches de choque, un rocódromo para practicar la escalada, varias piscinas, simulador de surf, una cancha de baloncesto, gimnasio, spa, etc.

El Odyssey of the Seas, pertenece a una serie de cinco buques gemelos, de los cuales dos ya han estado en otras ocasiones en Palma, el Anthem of the Seas y el Quantum of the Seas.

En la visita de ayer procedía de Valencia dentro de un viaje de posicionamiento en Europa de catorce días que se inició el pasado 22 de abril en Fort Lauderdale en Florida, y en el que también ya ha visitado Málaga.

De Palma partió a media tarde rumbo a Marsella, después visitará La Spezia y Civitavecchia, donde finalizará su viaje. Como curiosidad hay que comentar que el primer oficial del buque es español, concretamente de Málaga.

El Odyssey of the Seas tiene previsto pasar todo el verano en el Mediterráneo, aunque a Palma no volverá hasta finales de octubre, cuando realice una escala en su viaje de vuelta al Caribe.