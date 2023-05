El Govern denunció ayer el incidente ocurrido el pasado lunes domingo en el aeropuerto de Palma, entre taxistas y conductores de microbuses. El conseller Josep Marí pidió «calma y tranquilidad» y recordó que el Ejecutivo constituyó hace poco una comisión contra el intrusismo profesional, que se encargará de perseguir a los conductores que recogen clientes de forma ilegal en el aeropuerto.

El titular de Movilitat recordó que estos incidentes ya ocurrieron en temporadas anteriores y que el Govern actuó en consecuencia, persiguiendo a los infractores. Marí insistió en que este tipo de medidas de fuerza que protagonizan los conductores de taxis, bloqueando la actividad habitual del aeropuerto, no se pueden justificar de ninguna manera. Sin embargo, no especificó si se adoptarán medidas disciplinarias contra los taxistas que protagonizaron el incidente del pasado domingo en Son Sant Joan.

El Govern está al corriente del conflicto, pero el conseller consideró que este tipo de actuaciones violentas, realizadas frente a los turistas, son «medidas equivocadas» que no se pueden repetir. El Ejecutivo confía en que se utilicen otros medios para solucionar este conflicto y actuará en consecuencia si se vuelve a producir el bloqueo de una carretera de circulación. El conseller pidió calma a los sectores afectados por esta disputa y aseguró que los inspectores vigilarán para que no se produzcan actuaciones ilegales de conductores no autorizados.

Identificaciones policiales

Por otra parte, la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Palma, Joana Maria Adrover, rechazó una vez más la vigilancia permanente del aeropuerto por parte de una unidad de la Policía Local e insistió en que Son Sant Joan a nivel policial «se trata como cualquier otra zona de la ciudad».

Negó asimismo que la Policía Local no actuara en el conflicto surgido el lunes con el bloqueo del servicio de taxi por parte de profesionales del sector de Palma, que protestaban por la actividad de captación de clientes por parte de furgonetas de servicio público que consideran ilegal. Adrover ha manifestado que los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar de los hechos levantado una acta e identificaron a personas que impedían la realización del servicio público.

Insistió en que la Policía Local actúa en el aeropuerto realizando en unos casos un servicio ordinario, acompañada de inspectores de Transportes y, en otros, como el del lunes, de forma incidental, en función de las necesidades. Asimismo negó que la dirección del aeropuerto de Son Sant Joan mantenga una «mala relación» con el área de Seguridad Ciudadana, y afirmó que «la comunicación es constante y al máximo nivel».