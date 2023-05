Orientar a propietarios y herederos para que no se venda la casa familiar

La secuencia es de sobras conocida en Mallorca. Mueren los padres y los hijos han de decidir qué hacen con la casa familiar en la Serra, con la possessió en el campo, con la vivienda del casco histórico. ¿La opción más fácil y rápida? Vender y repartirse el dinero. ¿El comprador más habitual en estos casos? Un extranjero.

La arquitecta mallorquina Lourdes Gaspart lo ha vivido. La finca de su abuelo en Valldemossa, donde pasaba los veranos con sus primos y tíos y de la que guarda grandes recuerdos, fue vendida y acabó convertida en hotel. Ella era una niña, pero aún se lamenta. En Barcelona, también perdieron una finca, La Bonavista, que llevaba cinco generaciones en la familia y que, tras la Guerra Civil y años de falta de inversión y abandono, acabó siendo expropiada por el ayuntamiento, que la demolió. En ambos casos, ¿no se podría haber hecho algo? Ella cree que sí.

Especializada en sostenibilidad, Gaspart hace tiempo que reflexiona sobre cómo las familias muchas veces se desprenden de su patrimonio al no saber qué hacer con él y no verle posibilidades; ante la tentación del dinero fácil que supone una venta abultada a un extranjero adinerado o a una empresa; al verse los herederos «desamparados» ante la normativa existente, tanto en términos sucesorios y fiscales como constructivos; para evitar o zanjar discusiones entre hermanos...

Por eso, diseñó una metodología de trabajo y ha creado De Compte, Architecture for the Next Generations, que ofrece a las familias un proyecto de arquitectura (para ver qué posibilidades tiene la casa en cuestión) además de asesoría jurídica e incluso, si hace falta, mediación familiar. En sus palabras: «Ofrecemos asesoría a propietarios sobre el futuro de su casa histórica e involucramos a sus sucesores para garantizar la continuidad en la familia».

El proyecto De Compte (nombre elegido en honor a su abuela, la propietaria de la desaparecida finca La Bonavista) surge a raíz de ‘Rumbo a 2050’, un estudio que elaboró el año pasado encuestando a familias propietarias de patrimonio histórico o de casas históricas.

El trabajo, que recoge casos sobre todo de Cataluña pero también algunos de Mallorca, arrancaba con el foco puesto en la adaptación de estas construcciones a los criterios de sostenibilidad, pero los datos recogidos le hicieron ver que esa no era la principal preocupación de los propietarios. Si se planteaban una reforma, la mayoría de ellos (el 80%, personas con más de 60 años) lo hacían para dejar la casa en condiciones y así evitar que la siguiente generación la vendiera.

La arquitecta no demoniza al extranjero que compra (que algunas veces, indica, puede tener una mayor sensibilidad, disposición y medios para conservar el patrimonio que algunos propietarios locales), pero cree importante que antes de vender el isleño vea que es posible mantener la propiedad en la familia, que «hay soluciones». En definitiva, «que si vende no sea por dejadez o desconocimiento».

La venta, señala, puede ser difícil de gestionar a nivel emocional cuando la historia de la familia está muy ligada a esa casa, razona, que además también puede formar parte de «la historia y cultura de Mallorca».

Gaspart estudió en la Universitat Politècnica de Catalunya, ha pasado por despachos como el de Milá-Correa y se ha ido especializando en diferentes seminarios y cursos en Nueva York, Londres (donde cursó un máster gracias a una beca de la Fundació La Caixa) y Suiza, donde reside actualmente.

Ahora ya trabaja en esta línea de conservación del patrimonio con dos familias (una en Cataluña y otra en Alemania). Conocedora de primera mano de la situación de las Balears, islas que se van vendiendo por partes al capital extranjero, su intención es desembarcar en el archipiélago con fuerza: «Hay muchos problemas, como el acceso a la vivienda, la adaptación a la normativa...puedo aportar bastante», considera.

Su método define cuatro puntos clave. El primero es la familia. Recomienda afrontar el futuro del patrimonio con los propietarios involucrando desde el primer momento a los sucesores: asumirlo como un proyecto conjunto y tener el futuro decidido antes de que se produzca el traspaso. El segundo punto es la propiedad: «Estudiamos su historia, su potencial arquitectónico, la eficiencia energética...».

El tercer aspecto que se afronta es el tema de las sucesiones, buscando (gracias a la integración en el equipo de asesores jurídicos, la aportación más novedosa del servicio que ofrece Gaspart) la mejor manera de hacerlo según la normativa y condiciones de cada territorio. Ella aconseja atar este tema antes del fallecimiento de los propietarios, ya que en los momentos de duelo, razona, todo es más complicado, doloroso y estresante y puede haber más «sobrerreacciones» y conflictos.

El último aspecto a desarrollar es la viabilidad de un proyecto: una nueva vida para la propiedad que convenza e interese a la familia, explica Gaspart, que trata siempre de ofrecer al menos un par de variantes. Defiende tener una mente abierta a las posibilidades, que pueden ir de dividir la propiedad en dos o más viviendas a pensar en un espacio de cohousing, soluciones habitacionales para jóvenes... No se le escapa que los herederos necesiten obtener rentabilidad: «Algunos no quieren vender la propiedad, pero tampoco la pueden mantener, hay que buscar opciones».

En el caso de los cascos históricos, especialmente en Palma, la conversión del palacete o casal a hotel boutique ha sido muy vista los últimos años, pero precisamente por eso la arquitecta ya no lo recomendaría, al creer que ya no es una opción tan rentable como pudiera parecer (además de que no es una opción que ayude a «fer ciutat» y a mantener la vida de barrio, añade). «Desde el punto de vista de la intervención arquitectónica, siempre hay 50.000 cosas a hacer», apunta.

Ella está convencida de que hay salidas antes que vender. Su objetivo es que las familias las sepan para que con el tiempo no les duela la espinita de ‘¿y si no hubiéramos vendido la casa del abuelo?’.