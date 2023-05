La Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha condenado este martes a dos patrones de patera, de origen argelino, a dos años de prisión cada uno por transportar a 21 migrantes, entre ellos dos menores no acompañados, desde Argelia hasta Mallorca. No obstante su ingreso en prisión se ha suspendido con la condición de que no delincan en cinco años y de que no residan en la isla.

Los hechos por los que los dos jóvenes argelinos han sido condenados este martes ocurrieron el pasado 27 de diciembre. Amos pertenecían a una organización especializada en la migración clandestina y transportaban en una patera a 21 migrantes, entre los que había dos menores no acompañados. Cada uno de ellos pagó 2.000 euros por el viaje. La travesía desde Argelia a Mallorca duró 26 horas. En el escrito de acusación del fiscal se hizo constar que los organizadores del viaje en dicha patera de los migrantes cometieron numerosas negligencias. No contaban con víveres ni chalecos salvavidas suficientes. Tampoco disponían de bengalas para usarlas en caso de naufragar. En la embarcación había numerosas garrafas de gasolina junto a colillas. Con ello se puso en serio peligro la vida de los pasajeros. El fuerte oleaje hizo que el agua entrara en la patera y los migrantes temieran por su vida en numerosas ocasiones. Además los patrones no poseían unos mínimos conocimientos de navegación. Al llegar la embarcación a Cala Figuera, los dos patrones fueron detenidos por un delito contra los derechos de los extranjeros. Ayer, ambos hanreconocido los hechos en el juicio tras un acuerdo de conformidad.