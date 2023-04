El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, carga durante la entrevista con Diario de Mallorca contra Pedro Sánchez: "Ha decidido utilizar Doñana como un elemento de campaña, para movilizar a su electorado y desgastar a mi gobierno". Asegura que el Parque Nacional tiene "la máxima protección con las leyes europeas, estatales y autonómicas" y replica a quienes le han criticado durante estas semanas: "Cualquiera que me conozca sabe que tengo una fuerte conciencia medioambiental". Además, recuerda que esta iniciativa estaba incluida en su programa electoral antes de conseguir la mayoría absoluta.

Moreno manifiesta que "a ningún presidente se le pasa por la cabeza dañar el parque", pero critica que durante 35 años el PSOE ha permitido desarrollos urbanísticos y no se han saneado las aguas en la zona: "Mi gobierno ha pagado 15 millones de euros en sanciones y hemos construido todas las depuradoras de interés general para dejar de pagarlas, pero existe una herencia en la que hay 800 familias que están atrapadas en una situación de alegalidad".

Sobre estas familias, explica que viven a 35 kilómetros —"ese suelo no es parte del parque nacional, ni zona protegida ni zona natural"— y, por tanto, esa superficie no tiene ninguna calificación desde el punto de vista de protección medioambiental: "Queremos reordenar estos territorios para que estos señores tengan la propiedad y titularidad del terreno porque lo están pasando mal. Además les prohibimos coger agua del subsuelo, que es el gran problema del parque, y mediamos para un trasvase en Huelva, que es el sitio donde más llueve, para utilizar ese agua para regadíos, siempre que haya disponibilidad hídrica".

El presidente andaluz reitera que su proyecto de ley es "susceptible a cambios" y pide al Gobierno que se siente en una mesa bilateral para ofrecer su alternativa: "Hay un problema y tenemos que solucionarlo, no podemos dejarlo. Aunque la realidad es que no tienen alternativa. No saben gestionar las políticas del agua. Sánchez ha decidido utilizar Doñana como un elemento de campaña. Solo invierte para mejorar el palacio donde pasa sus vacaciones. Alguien preocupado por el medioambiente no moviliza dos Falcon y una caravana de coches para estar dos horas en el parque. Ha elegido un atrezzo que le parece interesante para movilizar a su electorado y desgastar al gobierno de Andalucía".

En este sentido, se muestra muy crítico con las declaraciones tanto del presidente como de los ministros porque "me indigna el constante ataque a Andalucía por parte de su gobierno por un puñado de votos, además del menosprecio y el daño reputacional que le hacen a Doñana". Y envía un mensaje directo al dirigente socialista: "La realidad nada tiene que ver con lo que está mostrando en campaña. Si tienen una alternativa, que la muestren. Les reto públicamente a que muestren si tienen una solución".