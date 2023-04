El Club Diario de Mallorca cumple este año tres décadas de vida como espacio de reflexión y ha querido celebrarlo con un acto especial con la participación de la sociedad balear. Este punto de debate reunió el pasado lunes a destacados representantes de todos los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales junto a numerosos suscriptores que siguen fieles al rotativo.

Esta fiesta especial contó con un invitado estelar, el célebre periodista Iñaki Gabilondo, que logró conquistar al numeroso público que se congregó en el club durante su conversación con el director adjunto de Diario de Mallorca, Matías Vallés, en la que repasaron los temas de actualidad y algunos de los hitos que han jalonado su carrera.

Este acto conmemorativo, patrocinado por CaixaBank con la colaboración de Proa Grup, Turquesa y Aico, comenzó con la presentación de la directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, quien tuvo unas palabras de agradecimiento a los suscriptores y a todas las personas que hacen posible este proyecto. Afirmó que en estos 30 años de andadura han pasado por el club numerosas personalidades y se han tratado grandes temas de interés: «Hay que reivindicar su papel como lugar de intercambio de ideas, libertad de expresión y un espacio de convivencia».

A continuación, el Consejero Delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, resaltó que los clubes de opinión son una seña de identidad de Prensa Ibérica «como lugar de conocimiento, contraste de ideas, convergencia cívica con la pluralidad y compromiso con la democracia».

Moll destacó que en una época en la que existe «una multiplicación de canales y la agresividad y trincheras se adueñan de los espacios de comunicación, los clubes de opinión son claves para el sosiego, la reflexión, el rigor y la libertad de ideas». Tal como precisó, «la importancia del club Diario de Mallorca se demuestra en el balance de estos treinta años en los que se han celebrado 4.000 actos, con más de 5.000 ponentes y ha habido medio millón de asistentes con la presencia de líderes relevantes de todos los ámbitos».

Tras la intervención de Aitor Moll, se proyectó un vídeo con una entrevista a los exdirectores del Club. Durante los treinta años de vida de este espacio de debate, han ocupado la dirección Jordi Bayona, Mercè Marrero, Miquel Borrás y Alberto Fraile.

La proyección comenzó con unas palabras de Miquel Borràs. Recordó que es marino mercante y tanto Tonia Darder como Pedro Pablo Alonso «apostaron por mí». «Asumiendo la dirección del club quise exprimir todas las posibilidades de este espacio», afirma. A continuación, Mercè Marrero, calificó su etapa en la dirección como «la más satisfactoria de mi vida». «Es una puerta abierta a la sociedad balear», añadió.

Entretanto, Alberto Fraile, definió el club como un «escenario que tiene magia como templo de la palabra y el diálogo». Por ello, sostuvo que hay que cuidarlo «como punto de encuentro». En la actualidad el Club está dirigido por María Jesús Riera. En el vídeo, reivindicó este espacio y la figura de aquellos que están en producción y hacen posible todos los actos organizados.

Una conversación trepidante

Riera dio paso a la conversación de Iñaki Gabilondo con Matías Vallés, uno de los momentos más esperados de la velada. Trataron diversos temas pasados y presentes con una mirada lúcida e inteligente.

La política, el periodismo y algunos de los momentos más importantes de su carrera se deslizaron en la conversación que empezó con una pregunta contundente de Matías Vallés: «¿Qué precio se paga por ser un oráculo?» sobre las décadas en las que el Hoy por Hoy de Gabilondo en la Cadena Ser era escuchado religiosamente por una legión de devotos. «Si hubiera querido ser eso no me hubiera atrevido a levantarme de la cama», respondió el periodista donostiarra. «Siempre he tenido miedo porque era más lo que ignoraba que lo que sabía. Siempre he tenido muchas dudas», añadió Gabilondo que, cumplidos los 80 años, ha pasado más de medio siglo ante un micrófono.

La conversación fluyó de Felipe González a Pablo Iglesias, pasando por José María Aznar o Yolanda Díaz. Gabilondo confesó su apuro cuando la candidata de Sumar le ofreció la presidencia de una hipotética República en una entrevista en el programa Salvados de La Sexta.

La figura de Felipe González también se coló en la conversación cuando Matías Vallés le interpeló sobre un instante decisivo» en la biografía de Gabilondo, cuando en 1995 le hizo la entrevista en la que preguntó al entonces presidente del Gobierno si organizó o autorizó los GAL. «¿Cómo se prepara uno para preguntarle al presidente del Gobierno si es un terrorista?», interrogó el director adjunto de este rotativo.

«Eran preguntas obligadas en un ambiente de tensión y expectación como la que generaba aquel tema. También hubo una razón práctica; Felipe es un hombre de discurso largo y en una entrevista hay tres personajes: el que pregunta, el que responde y el reloj. Así que le preparé un cuestionario prácticamente de cuchillos», evocó Gabilondo.

En la conversación surgieron los atentados del 11M en Madrid y la tensión que siguió hasta la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero. El periodista también expresó su decepción con el rey emérito. La conversación terminó con un sonoro aplauso del público.

La trepidante conversación fue seguida de la entrega a los que fueron directores del Club de una pieza conmemorativa, obra del artista Miquel Segura, por su contribución al desarrollo de este espacio de reflexión y análisis de la mano de María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Balears; Vicente Rotger y Josep Francesc Conrado de Villalonga, consejeros de Editora Balear.

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, cerró la velada con un discurso en el que reivindicó el papel del club como «referente de la palabra que permite tomar decisiones y buscar soluciones desde el debate y la reflexión». «El Club Diario de Mallorca aporta la capacidad de análisis y crítica que permite avanzar en una época complicada», argumentó Armengol.

La actuación de la Coral de la UIB, dirigida por Joan Company, sirvió para clausurar el acto. Interpretaron las mismas piezas musicales que el día de su inauguración en 1993, que incluyó la Aubada de Miquel Tortell. María Jesús Riera se sumó a la agrupación. Tras el acto, los asistentes disfrutaron de un cóctel en los jardines del Club.