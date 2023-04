Meliá estaría trabajando en la creación de una sociedad conjunta con el fondo soberano de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) a la que transferirán veinticuatro hoteles. Se trata de los 17 establecimientos de la cartera Equity Inmuebles y siete del Proyecto Calviá en Mallorca.

Según publicó ayer El Confidencial, corresponde a dos operaciones paralelas. La cartera Equity Inmuebles, valorada en 700 millones de euros, y los siete hoteles Meliá en Calvià que ADIA ha adquirido por otros 250 millones. La hotelera de la familia Escarrer, que declinó hacer declaraciones, sería el socio minoritario.

Proyecto Calviá Beach lo forman diez activos: ocho hoteles (Meliá South Beach, Sol Wave House all Suites, Sol Barbados, Meliá Calviá Beach, Sol House The Studio-Calviá Beach, Sol Guadalupe e Innside by Meliá Calviá Beach), el centro de ocio Wave House y el club de playa Nikki Beach Mallorca.

Por otro lado, Turespaña ha reconocido la figura del vicepresidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer Jaume, en los premios Spain’s Sustainable Media Awards (I Edición de los Premios de España sobre Sostenibilidad), que reconocen los mejores contenidos de viajes sostenibles en medios británicos. Los ha organizado la Consejería de Turismo en Londres. Al empresario mallorquín se le ha otorgado el galardón a la Personalidad del año por su trayectoria profesional y ejemplo empresarial de transformación hacia valores sostenibles. Estos nuevos premios reconocen los mejores contenidos de viajes sostenibles en medios británicos.