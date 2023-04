Pedro Sánchez anunció este martes en el Senado que el Gobierno construirá 20.000 viviendas para alquiler social en suelos del Ministerio de Defensa, aunque no ofreció ningún detalle de cómo se repartiría por comunidades, como ya sucedió con el gran anuncio de la Sareb. Por ello, la ministra Margarita Robles tuvo que salir a explicar dos claves: Defensa no puede ceder gratuitamente los terrenos —el Ejecutivo deberá pagar por ellos, tal y como establece la ley— y, de momento, no conocen exactamente cuántos terrenos públicos pasarán a disposición de los gobiernos autonómicos. Aunque según confirmaron desde la conselleria de Movilidad y Vivienda del Govern, los 830 inmuebles proyectados en Son Busquets no figuran entre las 20.000 anunciadas.

La única información actualizada que ofrece el ministerio se encuentra en la última memoria de actividad del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), fechada en 2021. En el documento se comunica que en toda España hay 546 inmuebles en desuso listos para su venta o subasta, de los cuales Balears tiene 20 propiedades desafectadas , que incluyen carreteras, pistas, caminos y ramales, acuartelamientos, aeródromos en desuso, campos de tiro y maniobras, parcelas urbanas y rústicas y edificios singulares. La presidenta del Govern, Francina Armengol, no pudo avanzar ninguna información sobre la cesión de suelo público. Robles manifestó en el Congreso que se trata de zonas que ya no están en uso por el Ministerio de Defensa ni tienen interés para la defensa nacional. Es más, suponen una importante carga económica para Defensa debido a su mantenimiento. «Llevamos muchos meses haciendo un mapa de todo ese suelo del Ministerio de Defensa que ya no está utilizado por las Fuerzas Armadas para que se pudiera trasladar al Sepes para su uso como vivienda pública», detalló. La venta, acordada tras «meses» de negociaciones entre el Sepes y el Instituto de Vivienda de la Defensa, permitirá a las Fuerzas Armadas dedicar ese dinero a «necesidades de la defensa nacional», comentó la ministra antes de argumentar que «la ley no permite que Defensa pueda ceder los terrenos gratuitamente, sino que necesariamente tiene que recibir una contraprestación», insistió la ministra, que avanzó que se trata de suelo repartido por «todo el territorio nacional». Por su parte la ministra de Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, afirmó que las Comunidades deberán esperar al próximo Consejo de Ministros para conocer la distribución exacta de esos suelos de defensa: «Hay terrenos que están preparados, que son finalistas y que se pueden poner a disposición de una manera más inmediata».