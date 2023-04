Cristina Sancenon: «Hemos pasado el turismo de masas, ya no nos conviene en Mallorca»

La española Cristina Sancenon (París, 1968), nueva directora general del Jumeirah Port Soller, no ha cumplido un año de trabajo en el Burj Al Arab, icono del lujo extremo con su silueta de forma de vela en la costa artificial de Dubái. Antes del plazo que le marcó a la cadena dubaití ha cumplido su meta: venir a dirigir su único hotel en España.Tras veintiséis años trabajando en Hyatt, Cristina Salmeron ha vuelto a la hotelería de lujo, en la que debutó en el Villa Magna de Madrid.

Ha cambiado el Jumeirah de Dubái por el del Port de Sóller.

En la hotelería de lujo da igual que el hotel sea grande o pequeño, vendemos experiencias. Venir de allí te da una visión más global del lujo extremo. Compartimos el tipo de clientela. Aquí se trata de consolidar lo que llevan haciendo desde el 2012, proporcionar experiencias ancladas en el legado cultural, trabajamos con artistas locales, la gastronomía con producto muy de la tierra. Es la experiencia de lujo total con una clientela menos exigente y un servicio más personalizado. Aquello es un monstruo, el icono de la compañía.

¿Qué es el lujo extremo?

Adaptar la demanda del cliente a su enésima potencia, buscar soluciones para cualquier petición. Allí el mercado principal es el ruso. Si piden un yate para una fiesta, lo quieren al minuto. A pesar del precio desorbitado las estancias son bastante largas. Es decir a todo sí entre comillas.

¿Encaja en Mallorca?

Tenemos una clientela parecida. He trabajado en París y en Milán. El comportamiento del mismo cliente era diferente en cada ciudad. En París busca un servicio mucho más refinado, con una separación entre el empleado y el cliente. En Milán, lo contrario, súper friendly. Aquí se esperan un servicio más one to one.

¿Hay trasvase de clientes entre los dos Jumeirah?

Sí. Esta semana hemos tenido unos estadounidenses que venían de allí. En Mallorca están más relajados. Es un lujo más cercano.

¿Cómo ve Mallorca y su giro hacia el turismo de lujo y las marcas internacionales?

En Madrid no lo teníamos porque no había compañías de lujo. Ahora en Mallorca sucede lo mismo. Está llegando Mandarin, tenemos Four Seasons, Belmond. Se alimentan de la nueva demanda. Hay un público diferente, más joven y en búsqueda de esa actividad escondida que nadie conoce: visitar un huerto ecológico… Nosotros proporcionamos actividades como talleres de pintura. La isla se ha adaptado fenomenal. Por ello están viniendo las compañías de superlujo.

Es su competencia.

Cada una tiene su propio cliente para toda la vida y su particularidad. Nosotros tenemos ubicación privilegiada, vistas magníficas, una arquitectura distintiva en once edificios que se adaptan a la orografía de la montaña. La competencia es buena porque trae turistas.

¿Cómo afecta la saturación?

Cuando vienes en verano es una pena, no ves el potencial de la isla, está todo lleno. No me voy a meter en política, pero habría que preservar más la isla para evitarlo. Hemos pasado el turismo de masas, ya no nos conviene. No va a beneficiar la conexión directa con Estados Unidos, va a traer muchos más turistas.

¿Cuáles son sus mercados?

Primero el británico y el alemán de toda la vida. Con la conectividad directa con EE UU vemos un aumento considerable del americano.

¿Como mujer, cómo ha vivido en Dubái?

Después de la pandemia quise volver al lujo. Me contactaron de Jumeirah en enero y como mujer y muy europea no me veía, pero era el Burj Al Arab. Puse de condición venir a Mallorca dos años después, aceptaron, y se ha adelantado. Dubái es acogedor, inclusivo para la mujer y todas las personas. El 75 % de la población es extranjera. Hay que vivir con un posición económica buena. Me ha sorprendido gratamente.