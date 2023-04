El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, se ha mostrado este viernes "muy tranquilo" ante su imputación en el 'caso Puertos' a poco más de un mes para los comicios municipales: "No me preocupa porque lo que defendía, lo defiendo y lo defenderé haya o no haya elecciones".

El primer edil de la ciudad ha remarcado que no tiene "nada que esconder" en la declaración que prestará en calidad de investigado el próximo 21 de junio ante juzgado de instrucción número 3 de Palma. En este sentido, ha señalado que podría haber "demorado" la citación o "recurrido" la decisión de la magistrada, pero ha descartado hacerlo para manifestar ante la justicia lo que "siempre" ha sostenido. La jueza cita a declarar al alcalde Rafa Ruiz como investigado en el caso Puertos Ruiz ha insistido en la defensa del "interés general" y en una náutica "social y deportiva", evitando "la especulación" y que el puerto de la ciudad se "privatice". "La gestión social y deportiva es una manera de funcionar que ha perdurado durante los años y nosotros lo defendemos como interés general para la gente de Ibiza, siempre con informes jurídicos y técnicos y dentro de la legalidad", ha dicho. El alcalde ha aclarado que no tiene ningún "interés particular", premisa contraría a quien le acusa, "que es un empresario del mundo náutico", en referencia a la entidad Doce Millas. El primer edil ha asegurado que ha recibido "mucho apoyo, más que nunca", de diferentes ámbitos, aunque no de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Ibiza. En este punto, Ruiz ha recordado que el pleno municipal aprobó, "por unanimidad" y "a propuesta del PP", la continuidad de la gestión del Club Náutico de Ibiza por su arraigo social. Consell de Ibiza, Govern balear, Parlament balear y Congreso de los Diputados también realizaron pronunciamientos en este mismo sentido, ha mantenido El denominado 'caso Puertos', que se abrió en 2020 y está bajo secreto de sumario, investiga la trama de presunta corrupción en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) durante el mandato de Joan Gual de Torrella en la adjudicación de concesiones de los clubes náuticos de Ibiza y Mahón.