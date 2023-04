El Tribunal Constitucional ha avalado íntegramente la Ley de Educación conocida como Ley Celaá, en referencia a la exministra de Educación, incluyendo retirar las subvenciones a los colegios que segregan por sexo. De este modo, la sala ha desestimado por mayoría el recurso de Vox contra la ley, que además contempla que el castellano deje de ser lengua vehicular en el sistema educativo de las comunidades en las que hay una lengua propia. O la retirada de la asignatura de religión del currículo oficial. Los cuatro magistrados conservadores votaron en contra.

El Constitucional indicó que el modelo educativo que surge de la Constitución es «pluralista» pero que no todos los modelos educativos tienen un derecho «a la prestación pública», informó ayer eldiario.es. Esta diferencia de trato para los colegios que separan a los alumnos en las aulas está justificada: «Responde a una concepción ideológica del sistema educativo que no solo no puede ser tachada de arbitraria sino que, además, está inspirada en valores constitucionales», argumenta.