Julio Alberto Moreno: «He logrado recuperar el amor por la vida gracias a la fe y a mi fuerza interior»

Julio Alberto Moreno llegó a lo más alto que puede llegar un futbolista. Jugó en el FC Barcelona, pero por circunstancia de la vida conoció el mundo de las drogas y su vida cambió. Sin embargo, ha logrado superar este bache y aprovecha su experiencia para dar charlas de motivación. Ayer estuvo en Palma.

Es difícil no emocionarse cuando explica su historia personal.

Cuento una vivencia que muy poca gente conoce. Hablo de lo maravilloso que es vivir y disfrutar de lo que uno tiene.

¿Cuánto le debe a Tomeu Catalá, el presidente del Projecte Home?

Se lo debo todo. Es una persona que siempre vive en mi corazón. Gracias a él logré superar la adicción a las drogas. Fue mi salvación.

¿Sin él estaría usted muerto?

Puede que sí. Lo cierto es que Tomeu forma parte del momento más bonito de mi vida. Siempre le estaré agradecido a lo que hizo por mí.

Tras superar la adicción, ¿ha logrado recuperar el amor por la vida?

Por supuesto que sí. Tengo un gran compromiso por la vida y por el amor. La vida es un regalo maravilloso, porque te regala tiempo para poder disfrutar.

¿Le molesta que le recuerden más por su condición de exdrogadicto que como antiguo futbolista de élite?

La verdad es que me da igual. No puedo borrar mi época en la que consumía droga y tampoco la de futbolista. Lo importante es lo que soy en estos momentos, que me siento feliz y he recuperado el amor por la vida.

¿Cómo utiliza su vivencia personal para motivar a los jóvenes?

Es una labor que me apasiona. Me encanta trabajar con los jóvenes. La generación actual es muy distinta la de mi época y es lógico porque el mundo avanza. Tengo que ponerme al día, explicando mi visión de la vida para poder ayudar a las personas que pueden estar desorientados. Estoy muy orgulloso de la labor que desarrollo en estos momentos.

¡Cuando habla en público se refleja su emoción?

Es que estoy viviendo un momento muy especial. Disfruto con lo que estoy haciendo. Si me emociono es porque siento una gran pasión por esta labor de motivador.

¿De dónde saca tanta energía para hablar de esta manera?

Es que soy un hombre de fe y he logrado recuperar el amor por la vida. Siempre he tenido una gran fuerza interior y he confiado mucho en mí.

¿De qué manera le afecta estos cambios tan rápidos que sufre la juventud?

Se producen muchos cambios y ello me obliga a saber qué es lo que realmente preocupa a la juventud. Esta generación es muy distinta a la mía, pero no es peor, sino solo diferente.

¿Le gusta educar?

Es que tengo alma de educador. Me encanta dirigirme a los jóvenes para poder ayudarles. Es muy importante saber cuáles son los problemas que afectan a la juventud para poder motivarles y ayudarles a que no caigan en la frustración.

¿Usted sabe lo que supone pasar hambre y lo que ello marca la infancia de un niño?

Es que el hambre te enseña mucho a la hora de afrontar la vida.