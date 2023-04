Enhamed Enhamed: «Para afrontar la frustración hay que tener un buen entorno social»

Se le considera el mejor nadador paraolímpico español de todos los tiempos, tras ganar cuatro medallas de oro en las olimpiadas de Pekín. Perdió la vista cuando tenía solo ocho años. Su vida cambio, pero tuvo la fuerza suficiente para afrontar las dificultades. Cuando abandonó el deporte se dedicó a estudiar psicología. Ahora se dedica a motivar, aunque no le guste esta palabra, para que las personas logren los objetivos que se marcan.

¿Cuál es el mensaje que le transmite a los adolescentes?

Lo que intento transmitir a los jóvenes es que las cosas no son fáciles, que tienes que esforzarte y que hay que trabajar mucho para conseguir los objetivos que uno se marca.

¿De qué forma le sirve su conocimiento de la psicología para la tarea que realiza?

La psicología me sirve para enseñar a los jóvenes de qué forma deben afrontar las adversidades que se producen en la vida.

¿Cómo se afronta esta frustración?

Es muy importante tener un buen entorno social y familiar. Además, hay que tener un objetivo claro de lo que se pretende ser en la vida. El esfuerzo es el aliado necesario para conseguir estas metas.

Explicado de esta forma parece fácil

Puede parecer sencillo, pero no lo es. Nos cuesta mucho esforzarnos para casi todo.

¿La nueva generación de jóvenes es más vaga que las anteriores?

No creo que sea más vaga. Lo que pasa es que esta juventud afronta dificultades muy diferentes a otra época. Una de ellas es la inmediatez, que muchas veces te arrastra a la intolerancia y a la frustración.

¿Tiene esperanza en la nueva generación?

Por supuesto. Es una generación a la que se plantea muchas posibilidades y tiene que afrontar un periodo muy apasionante.

¿Cómo es el día a día para una persona ciega como usted?

Siempre digo que yo no perdí la vista, sino que gané la ceguera. Y ello me obliga a resolver cada día los problemas que me surgen. Somos los invidentes los que tenemos que adaptarnos a los demás, porque somos una minoría. Yo intento demostrar que estas dificultades se pueden superar y que una persona que no puede ver también puede disfrutar de la vida, aunque sea de otra manera.

¿Los invidentes están marginados en la sociedad?

En España tenemos la suerte de que tenemos una organización como la ONCE que nos ayuda a adaptarnos. Pero en otros países parece que los ciegos no existen y eso es un grave problema.

¿Es difícil asumir de niño que no volverás a ver?

No es fácil, pero hay que asumirlo. Debo aceptar que nada de lo que pueda hacer va a cambiar de que soy ciego y así tengo que afrontar mi vida.

¿De quién es la responsabilidad de esta marginación que sufren los invidentes?

Muchas veces es nuestra propia responsabilidad, porque la persona invidente se aisla. Somos nosotros los que debemos adaptarnos.

¿Es usted muy crítico con el lenguaje inclusivo?

Es que me parece una estupidez. La mejor inclusión es siempre hablar de forma clara.