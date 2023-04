La candidata del PSIB-PSOE y presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado esta mañana que "no me gusta mucho meterme en cómo se conforman" las listas electorales de los partidos, aunque ha mostrado su preocupación por los fichajes de Marga Prohens para la candidatura del Partido Popular al Parlament: "Si hay gente con comentarios claramente machistas y que va en contra de que las mujeres tengamos el derecho a interrumpir el embarazo, quiere decir que el PP se acerca al machismo y a los antiabortistas". En este sentido, ha afirmado que "me preocupa muchísimo como mujer y democráticamente" estos planteamientos del principal partido de la oposición y ha trasladado la "responsabilidad" de la inclusión de estos perfiles a la líder y candidata de los 'populares'.