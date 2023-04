Abren una puerta a renegociar la hipoteca ante la subida del euríbor

Quienes firmaron una hipoteca antes de 2011 están en su derecho de pedirle a su banco una rebaja de las cuotas para amortiguar las subidas del euríbor. La dirección general de Consumo del Govern ha detectado una laguna informativa en los préstamos suscritos antes de ese año que abre la puerta a pagar únicamente los intereses, aplazando la amortización del capital hasta tener una situación económica más desahogada.

Son las hipotecas Redal o sin fórmula, «la gran mayoría» de las que se firmaron durante el boom inmobiliario, cuando los bancos no estaban obligados -ni interesados- en detallar a futuro las subidas de intereses que tendría que afrontar el titular del préstamo las siguientes décadas. «Cualquiera que haya firmado una hipoteca antes de 2011 sabe que la información que se le presentaba no era la más apropiada. Estás ilusionado, piensas que todo está bien y solo tienes en cuenta el importe de la primera cuota, que es la que te presentaban», subrayó ayer el director general de Consumo, Félix Alonso.

El departamento de Alonso ha publicado un informe de 180 páginas para que sirva de orientación a los titulares de hipotecas Redal y también como argumento ante su banco para renegociar el préstamo si tiene dificultades para asumir las cuotas. El informe ha sido desarrollado por el matemático Guillem Bou, que ya había asesorado al Govern con las hipotecas IRPH. El documento está disponible en portalconsum.caib.es.

«Difundimos una herramienta con la que se podrá renegociar con el banco la hipoteca. Es el propio Banco de España el que nos dice que las hipotecas no se pueden pactar unilateralmente; por tanto deja la puerta abierta a renegociarlas», indicó Alonso. El director general de Consumo considera además que de conocerse esta laguna podrían haberse parado muchos desahucios. «Nuestro objetivo principal es pararlos, y la gran mayoría están basados en hipoteca Redal. Por lo tanto no estarían jurídicamente amparados para ejecutar ese desahucio porque es muy posible que a lo largo de los años esas personas hayan pagado lo suficiente para que no les echen de su casa», añadió.

«Es un informe en el que no hemos descubierto nada, simplemente hemos puesto nombre a un secreto a voces que conocíamos desde 2000», destacó Bou.

El matemático indicó que la clave está en la cláusula dos de las hipotecas referida al pago de la amortización. «Estipula cómo el titular va a devolver el dinero. Y tiene que haber una fórmula y que sea correcta para que el ciudadano pueda entender cómo le afectará que hoy el euríbor esté al 3% y mañana al 4%. Porque una subida de solo un punto implica una diferencia en la cuota de doscientos o trescientos euros», señaló.

En 2011 el Banco de España emitió una orden en la que obligaba a los bancos a explicar claramente a qué se exponía el cliente cuando subieran los intereses.

Alonso recomendó a quienes tienen una hipoteca Redal y lo necesiten que renegocien directamente con el banco el pago de su préstamo. Enviando un burofax o acudiendo a un abogado. En todo caso, desaconsejó acudir a su departamento porque sufrirían «un colapso».