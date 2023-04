El Govern no aclara si se rebajará a cinco viviendas para ser gran propietario

El Govern balear celebra la aprobación de la ley de vivienda estatal aunque no aclara dos cuestiones fundamentales que estarán recogidas en la norma: la declaración de toda Baleares como zona tensionada para limitar el precio del alquiler —Francina Armengol habló de «todas aquellas zonas de las islas que se puedan»— y la rebaja de diez a cinco viviendas para ser considerado gran tenedor. Ambas posibilidades se incluyen dentro de la ley de vivienda y será decisión de los gobiernos autonómicos si se aplican o no. Esto permitiría al Ejecutivo autonómico limitar los alquileres en ciertas zonas y, además, las rentas de los nuevos contratos que se firmen estarán limitadas a un índice de referencia que deberá establecer el propio Ministerio de Transportes. De momento la líder del PP, Marga Prohens, ya ha dejado claro que si gobierna a partir del 28 de mayo no ejecutará ninguna de las posibilidades que ofrece la ley de vivienda.

No obstante el portavoz del Govern, Iago Negueruela, asegura que la ley de vivienda «llega cuando hace más falta que nunca» y pone en valor que «respete tanto» las competencias de las autonomías. Reivindica que servirá para «fortalecer» el derecho a la vivienda porque, «por primera vez en democracia», se ha llegado a un acuerdo en esta materia: «Es muy importante el despliegue, nosotros ya lo pedimos hace tiempo». Por ello, hace una valoración positiva del acuerdo porque esta ley «es clave y va en la buena dirección» e incluye las principales reclamaciones del Govern para afrontar el problema de la vivienda en Baleares. En este sentido, trabajarán para que el despliegue se haga «lo antes posible» y pide a la ciudadanía que «valore» estos avances. Claves de la ley de vivienda: Baleares podrá declararse zona tensionada y rebajar a cinco los inmuebles para ser gran tenedor Unidas Podemos aprovechó ayer el anuncio sobre la Sareb para anunciar que propondrá en su programa electoral añadir todas las viviendas del ‘banco malo’ que haya en Palma al parque público ante la situación de emergencia habitacional de la ciudad. La candidata a la alcaldía de Cort, Lucía Muñoz, quiere que toda Palma sea declarada zona tensionada para «poder bajar los precios», así como sacar al mercado las miles de viviendas vacías en la ciudad: «Es una propuesta que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y por tanto la aplaudimos, pero queremos que todas las viviendas de la Sareb sean públicas». Muñoz asegura que el 28 de mayo «nos vamos a jugar quién va a aplicar esta ley de vivienda» y contrapone su modelo al de la derecha: «Son los del sálvese quien pueda y la ley de la selva». Apesteguia lamenta que la noticia de la Sareb «llega tarde» El candidato de Més per Mallorca a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, considera que el anuncio del Gobierno central de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible de jóvenes y familias «llega tarde» y defiende que estos inmuebles sean gestionados a través del Govern, ya que son las autonomías las que gestionan las políticas de vivienda. Manifiesta que la próxima legislatura debe ser «la de la vivienda» y, por tanto, «toda la prioridad del tiene que ir encaminada a dar soluciones al problema de los mallorquines a la hora de acceder a una casa».