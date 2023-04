El Govern balear considera que la ley de vivienda estatal, pactada por el Gobierno, ERC y EH BIldu, "llega cuando hace más falta que nunca" y celebra que "respete tanto" las competencias de las autonomías. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, reivindica que servirá para "fortalecer" el derecho a la vivienda porque, "por primera vez en democracia", se ha llegado a un acuerdo en esta materia: "Es muy importante el despliegue, nosotros ya lo pedimos hace tiempo".

Por ello, hace una valoración positiva del acuerdo porque esta ley "es clave y va en la buena dirección" e incluye las principales reclamaciones del Govern para afrontar el problema de la vivienda en Baleares. En este sentido, trabajarán para que el despliegue se haga "lo antes posible" y pide a la ciudadanía que "valore" estos avances.

No obstante, no ha aclarado dos cuestiones fundamentales que se han puesto sobre la mesa en los últimos meses: la declaración de toda Baleares como zona tensionada para limitar el precio del alquiler y la rebaja de 10 a 5 viviendas para ser considerado gran tenedor. Ambas posibilidades se incluyen dentro de la ley de vivienda y será decisión de los gobiernos autonómicos si se aplican o no. De momento la líder del PP, Marga Prohens, ya ha dejado claro que si gobierna a partir del 28 de mayo no ejecutará ninguna de las posibilidades que ofrece la ley de vivienda.

Sin noticias de la Sareb

El Govern aún no conoce cuántas viviendas de la Sareb serán públicas en Baleares después del anuncio de Pedro Sánchez en el que aseguraba que el Consejo de Ministros va a aprobar mañana la movilización de hasta 50.000 viviendas del banco malo en régimen de alquiler. Se pondrán 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas. En Baleares hay actualmente 447 inmuebles en todo el archipiélago procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria que podrían entrar dentro del anuncio hecho público ayer.

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha manifestado que harán las gestiones necesarias para que estén en condiciones para alquilarlas, ya que muchas de ellas se encuentran en mal estado y necesitan una reforma. Asimismo, se ha mostrado cauto porque prefiere esperar a leer "la letra pequeña" antes de valorar de forma general el anuncio, aunque ha destacado que es "la primera vez" que se ponen tantas viviendas en alquiler para la ciudadanía: "Trabajaremos para que lleguen los antes posible".