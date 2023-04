Auge en Palma de los edificios enteros de pisos destinados a alquiler de larga estancia: del nuevo Gomila a Can Serra de Cavalleria del siglo XIV

El build to rent, una de las tendencias actuales en la construcción y promoción inmobiliaria, está empezando a implantarse en Mallorca con varios proyectos. El desembarco de esta manera de trabajar no es mayoritario, pero el parque de viviendas de la isla ya cuenta con varios pisos y promociones muy recientes de este tipo. De momento, las iniciativas privadas que están construyendo o rehabilitando edificios enteros de apartamentos se dirigen a bolsillos holgados. Es oferta de lujo o para alto poder adquisitivo. El build to rent en Mallorca no presenta oferta asequible.

Mallorca se apunta al ‘build to rent’ con la construcción de 300 pisos solo de alquiler Pese a su importante despegue, es un tipo de propuesta inmobiliaria que “corre peligro de quedar paralizada por la nueva ley de vivienda”, considera el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears (PROINBA), Luis Martín. “Es una manera de trabajar que está cogiendo fuerza en Baleares. En estudio hay entre ocho y diez promociones de viviendas de este tipo. Una de 40 pisos y luego hay otras más pequeñas de entre diez y quince porque los solares en las islas son pequeños”, comenta. Estos proyectos están previstos en Palma, Eivissa y Alcúdia. Muy avanzadas están las más de 300 viviendas de obra nueva destinadas al alquiler proyectadas en Nou Llevant. Metrovacesa construye dos promociones que sumarán 203 viviendas y que gestionará el fondo inmobiliario AEW. En el mismo barrio, se levanta otro inmueble que administrará el fondo Aberdeen y que contabilizará 121 pisos. También salen al mercado del alquiler las viviendas que se han habilitado en un casal histórico del siglo XIV en Palma que acaba de ser restaurado, Can Serra de Cavalleria, en el barrio de Sant Jaume. Tras el trabajo de reforma, el inmueble se ha convertido en cinco pisos: dos plantas nobles y tres áticos, manteniendo el carácter del antiguo palacete. Entre los servicios que tendrá el edificio, cabe destacar el spa comunitario, bodega, piscina, jardín y un apartamento exclusivo para los invitados de los inquilinos. Comercializa el edificio la inmobiliaria Mallorca Site y según Idealista un dúplex de 247 metros cuadrados en Can Serra de Cavalleria se renta por 7.500 euros al mes. También están destinadas únicamente al alquiler de larga estancia las viviendas del proyecto de Gomila impulsadas por la promotora inmobiliaria mallorquina Doaki SLU, en la que uno de sus principales accionistas es el grupo Camper. Los apartamentos promovidos por la familia Fluxá los comercializa Engel&Völkers. A día de hoy un piso de 86 metros cuadrados puede alquilarse por 2.600 euros al mes. La nueva Gomila se abre al público: 60 viviendas para «regenerar» el barrio Por otra parte, hace cuatro años empezó a construirse el edificio Mío en Palma, en el barrio del Rafal. Actualmente ofrecen microapartamentos de 35 metros cuadrados amueblados que rondan los 690 euros, y los apartamentos compactos, que como mínimo son de 45 metros cuadrados y tienen uno o dos dormitorios. El precio de éstos es a partir de los 790 euros. Minipisos en el Rafal, una alternativa a la burbuja del alquiler Para la vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad de Balears, Natàlia Bueno, este es un modelo “necesario” en Mallorca “ante la falta de vivienda de alquiler, así que cuantos más se construyan mejor”, manifiesta. Sin embargo, considera que la nueva ley de vivienda “frenará las inversiones de sociedades y particulares en este tipo de promociones”. “En Barcelona, cuando se aprobó su ley, desapareció casi el 30% de la oferta de alquiler”, indica. “Entonces, florecieron muchas propiedades que empezaron a hacer alquileres de temporada y empezaron a trampear con esta fórmula”, apunta. “El topaje de los alquileres contemplado en la nueva ley va a frenar a los inversores seguramente", secunda Martín. "Sobre todo porque a partir de 2025 los incrementos en los alquileres deberán estar sujetos a un índice que generará el INE y que no sabemos ni cómo ni cuál será”, apunta. “Este hecho imposibilita poder hacer números de rentabilidad”, agrega. “Por otra parte, la nueva ley recoge en cuanto a los lanzamientos que el señalamiento sea expreso. El juez debe citar en una hora y fecha al inquilino por los impagos y en caso de que no se presente, debe volver a notificarle otra cita. Además, por ley se podrá hacer un aplazamiento de los lanzamientos de dos años”, explica Martín. “Todo ello no incentiva el alquiler, por lo que es posible que todos estos proyectos build to rent acaben finalmente en promociones de venta normales”, vaticina.