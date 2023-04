Més exige a IB3 que suprima el cara a cara entre Prohens y Armengol: «Es inaceptable e insultante»

Més per Mallorca rechaza frontalmente el cara a cara entre Francina Armengol y Marga Prohens en IB3. El director general del ente público, Andreu Manresa, confirmó a este diario que durante la campaña se producirá el debate entre las dos máximas aspirantes a presidir el Govern tras las elecciones del 28 de mayo. Los econacionalistas tildan la decisión de «inaceptable» y consideran que la radiotelevisión pública de las islas tiene como deber garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de todas las fuerzas políticas para representar, de la mejor forma posible, la diversidad y la pluralidad de la ciudadanía de Baleares: «No se basa en una dicotomía PP-PSOE».

En este sentido el candidato de Més a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, exige a IB3 que rectifique y plantee únicamente un debate entre todas las fuerzas políticas que actualmente cuentan con representación en el Parlament. Según expone, «este cara a cara sería un retorno de la ciudadanía al siglo XIX y la restauración borbónica, cuando se practicaba el ‘turnismo’ entre los dos partidos dinásticos, liberales y conservadores».

«IB3 no puede ser el alfil del bipartidismo y el aliado del statu quo para que nada avance», expresa el líder econacionalista.

Asimismo reclama «respeto» a la pluralidad de la ciudadanía de las islas y demanda a IB3 que «no sea la muleta del bipartidismo». Según el de Deià, «el debate no contará con opciones republicanas, ni federalistas, ni soberanistas, ni ecologistas, ni transfeministas, ni mallorquinistas» y, por tanto, sería «ridículo, injusto e insultante». El coordinador general de Més per Mallorca apunta que, si no hay rectificación, «tendrá que ser IB3 quien explique por qué la radiotelevisión pública promueve una situación como esta, de injusticia antidemocrática contra la igualdad de oportunidades y la pluralidad de este país». Finalmente manifiesta que confían en que la radiotelevisión, «dado su papel y referente como radiotelevisión pública del país», acabará rectificando

Hace una semana desde Ciudadanos ya criticaron este cara a cara. El diputado y número dos al Parlament, Juanma Gómez, denunció ante los medios de comunicación que, en caso de producirse el debate entre dos, «eso no es equidad y no representa a la pluralidad».