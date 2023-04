L’única oposició al govern en vuit anys

La platgeta d’arena de Cabrera privatitzada amb para-sols i hamaques de qualque estranger ric arribat amb un megaiot, o es Caló des Moro ple de gom a gom i amb una cua més llarga que la processó de la Sang per anar a pegar-hi un capfico.

Dues fotografies fetes corr qui corr amb un mòbil l’any 2016 i 2019, respectivament, amb lemes molt senzills: «Cabrera, de Parc nacional a Beach Club»-; i «El paradís sobreexplotat», en el cas de Santanyí, bastaren per provocar un terratrèmol polític i social. Va ser la consagració de Terraferida, una mescladissa d’activistes que amb un compte de Twitter han fet més oposició i han posat més nerviós al Govern del Pacte que tots els partits de dreta junts.

Punyeteros, vius, compromesos i anònims -no hi ha hagut manera de veure cap foto de tots plegats-, els terraferits han denunciat els atacs territorials a una illa més vulnerable que mai. No han estat un grupet compacte (de fet han tengut discrepàncies i renúncies) però han funcionat en equip, i això té molt de mèrit en aquest nieró de capelletes.

Amb l’adéu d’Antònia Font molts de mallorquins quedàrem tocats. Avui, fora Terraferida, ens sentim encara més desolats de veure com tot se’n va en orris.