Ecologistas y ciudadanos lamentaron ayer el parón indefinido anunciado por Terraferida, que pone fin a su activismo al sentirse ignorados por el Govern y el Consell durante estos ocho años, además de por falta de tiempo y recursos.

«Han aportado datos que han cuestionado los mantras habituales de los políticos, y han jugado un papel clave durante todo este tiempo. Es cierto lo que dicen. Hemos tenido dos governs de izquierdas, pero los debates de fondo no se abordan y las políticas de cambio no se llevan a cabo porque no hay intención. Eso desmoraliza, es un momento en el hay un desánimo generalizado», subrayó Margalida Ramis, portavoz del GOB.

La entidad ecologista, que este año celebra su 50 cumpleaños, ha colaborado con Terraferida en diferentes reivindicaciones. Pese a que inicialmente algunas voces interpretaron su nacimiento como una división dentro del ecologismo de la isla, Ramis, señaló que la coexistencia de ambas entidades ha sido fructífera. «Hemos hecho muchas cosas juntos. Nunca hubo discrepancias o una escisión del ecologismo. Han jugado un papel, han espoleado al ecologismo y lo han reforzado. Y ahora hay otras voces como Extinction Rebellion. Todos somos necesarios, y hemos sabido trabajar juntos y sumar», manifestó.

«Agradecemos su trabajo»

Consideró «una mala muy mala noticia» el paso atrás de Terraferida. «Agradecemos su trabajo y lo ponemos en valor. Entidades así hacen más falta que nunca. Es un día de desánimo entre los ecologistas, pero seguiremos», indicó Ramis.

El anuncio de Terraferida provocó un alud de muestras de apoyo y reconocimiento al trabajo realizado. «Una mala noticia. Es de lo mejor que le ha pasado al movimiento ecologista mallorquín en los últimos diez años. Independientes, rigurosos y exigentes», lamentó en su cuenta de Twitter Xavier Pastor, exresponsable de Greenpeace y Oceana.

Por su parte la presidenta del Govern, Francina Armengol, rechazó la acusación de inmovilismo en políticas medioambientales y a favor del territorio lanzada por Terraferida. «No estoy de acuerdo», señaló la jefa del Ejecutivo autonómico. Defendió que ha liderado un «gobierno progresista en pro de la protección ambiental», y destacó que las políticas medioambientales del Govern han sido «las más altas de la historia democrática» de Balears.

En este punto, Armengol recordó que el periodo parlamentario finalizó con la aprobación de una Iniciativa Legislativa Popular presentada por entidades sociales de la Comunidad, «que tienen que ver con cómo hacer una cogobernanza sobre un territorio limitado alcanzando los retos de futuro».

El artista ha realizado una obra homenaje a Terraferida. Sobre una imagen de Mallorca, Barceló ha pintado las heridas que sufre la isla y que dan nombre a la entidad ecologista.