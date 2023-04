Armengol intenta ‘in extremis’ cerrar una lista única en Formentera para salvar el decisivo diputado para el futuro Govern de Balears

Los tres partidos de la izquierda de Formentera, Gent per Formentera (GxF), PSOE y EU, mantienen la tensión al máximo en las negociaciones que están celebrando para reeditar la coalición de la candidatura al Parlament balear. Un escaño que podría ser decisivo en el futuro color político del Govern balear tras la elecciones del próximo 28 de mayo. Por ello, Francina Armengol se ha implicado enviando a la negociación a personas de su máxima confianza para salvar ‘in extremis’ la coalición de izquierdas.

La líder socialista y presidenta del Govern ha enviado a negociar a la consellera Mercedes Garrido, la diputada Pilar Costa y al secretario de organización, Cosme Bonet. Armengol sabe que por lo ajustado del resultado del 28M, el diputado de Formentera será fundamental para el Govern. Si la izquierda se presenta por separado caerá del bando de la derecha, que sí acude en coalición.

El motivo de las desavenencias en la izquierda es que la candidata de GxF (partido cercano a Més), Sílvia Tur, sigue imputada en el 'caso bombero’. El 27 de septiembre de 2022, el juzgado número 3 de Ibiza decretó la apertura de juicio oral contra el expresidente del Consell, Jaume Ferrer, y la ahora candidata de GxF al Parlament por presuntas irregularidades en la selección de bomberos en el 2013. En esa época, Tur era la responsable de Medio Ambiente, departamento del que dependía el servicio de extinción de incendios. El caso está pendiente de señalamiento de juicio oral.

La secretaria general de GxF, Sonia Cardona, explicaba ayer que su partido está al corriente de la situación procesal de Tur, pero al ser preguntada si esto no representa un escollo para sacar adelante la coalición progresista al Parlament, respondió escuetamente: «Para nosotros, no». Y añadió que siguen las reuniones, lo que demuestra la «voluntad de negociar y de llegar a acuerdos».

En cualquier caso, los partidos en liza tienen hasta hoy para formalizar el acuerdo e inscribir la coalición, recordó Cardona.

El comunicado de GxF en el que informaba de que la asamblea de militantes había ratificado a Silvia Tur como candidata «en solitario», en caso de que no hubiera acuerdo con el PSIB, no ha sentado nada bien al resto de partidos. El PSOE también apela al entendimiento entre los tres partidos: «En este momento de la negociación, nos reafirmamos en la idea de que es necesaria generosidad por parte de todos los actores». Existe preocupación en el PSIB ya que en esta convocatoria electoral el diputado de Formentera puede ser decisivo en el color final del Govern y porque, en el caso de que la izquierda de Fomentera no llegue a un acuerdo y se presente por separado, sería prácticamente regalar el escaño a la coalición conservadora de Sa Unió (PP-Compromís).

La formación que se ha definido de una forma más clara es Esquerra Unida (EU), cuyo coordinador en las Pitiüses, Artur Parrón, manifestó: «Nosotros ya hemos comunicado a GxF y al PSOE, que no apoyaremos a Silvia Tur por su acusación en el caso bombero».