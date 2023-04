El Partido Popular de Baleares pide a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que explique "inmediatamente" sus conversaciones con implicados en el conocido 'caso Puertos' después de conocerse que su nombre aparece en grabaciones interceptadas por parte de la Guardia Civil a investigados como el expresidente de la Autoridad Portuaria, Joan Gual, y el exconseller Josep María Costa.

El portavoz de campaña, Sebastià Sagreras, ha comparecido esta mañana para mostrar su "preocupación" ante estos mensajes y ha exigido a la socialista que de explicaciones "claras y concisas" acerca de si intervino en la adjudicación de los concursos y concesiones: "Si este caso fuera del PP, Armengol y el PSIB ya nos habrían juzgado y sentenciado mediáticamente". Según ha explicado, en los audios se explicita que la presidenta "se moverá" para dar una solución a las concesiones.

"Los ciudadanos no se merecen una presidenta que ante estas conversaciones aún no ha salido a dar las explicaciones correspondientes", asegura Sagreras, quien también ha recordado que el portavoz del Govern, Iago Negueruela, "pasó de decir que no hay caso a manifestar que se encuentra bajo secreto de sumario".

Asimismo, el portavoz 'popular' ha incidido en que las concesiones "se tienen que dar de acuerdo con la ley": "Se tienen que ayudar los clubes históricos, pero de forma legal".

Desde el PSIB recuerdan que se aprobó por unanimidad en el Parlament una iniciativa del PP para "realizar las gestiones oportunas con la finalidad de asegurar la continuidad del Club Náutico de Ibiza".