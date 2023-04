Oposiciones a profesor en Mallorca: «No puedo hacer las oposiciones por los plazos del FOLC»

El Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC) es un curso de capacitación en lengua catalana que la conselleria de Educación exige para ejercer la docencia no universitaria en Baleares (como también exige el nivel C1 de catalán). Los estudiantes dicen afrontarlo como un trámite (son siete sesiones de tres horas y un trabajo final), algo que hay que pasar, pero este año varios alumnos se han encontrado con que no han podido inscribirse a las oposiciones porque el resguardo que acredita que han superado este curso no les llegará a tiempo.

«Llevaba más de un año estudiando y ahora tengo que esperar otro año más a poder presentarme a las oposiciones, un año perdido», se lamentaba Ferran Vallés, uno de los estudiantes afectados. Presentó el trabajo final (la traducción de un artículo de diez páginas) el 22 de febrero, y aunque el mismo profesor le aseguró que está aprobado, hasta finales de mayo no tendrá ningún documento que acredite que ha superado el FOLC, tres meses después de haberse cerrado el periodo para inscribirse a las oposiciones de este año. El plan formación lingüística será obligatorio para los docentes en 2023 La Universitat gestiona e imparte el FOLC según las bases marcadas por Educación, que es quien lo exige y quien expide el certificado. Este año lo han cursado 750 estudiantes (también hay la opción de presentarse a un examen directo, pero éste se hace la semana que viene, con lo que tampoco se llegaría a tiempo a las oposiciones). Hasta el año pasado este problema no había surgido ya que en las convocatorias de oposiciones solo se exigía el C1. Si se ganaba plaza, para poder ocuparla sí se había de acreditar tener el FOLC pero se daba margen de tiempo para obtenerlo. En mayo del año pasado, Educación pactó con los sindicatos que tener este certificado sería «requisito imprescindible para cualquier proceso de acceso al cuerpo docente» (como ya lo era para estar en la bolsa de interinos, indicaron los sindicatos). Este cambio es el que ha generado esta inesperada situación para muchos alumnos que contaban con presentarse a oposiciones este año. Han expuesto sus quejas, pero una dificultad que les ha surgido es que las administraciones les han ido rebotando de un sitio a otro: de Educación, a la UIB o incluso a Política Lingüística. Los estudiantes creen que los plazos de la UIB podrían acortarse y que tendría lógica volver a la situación anterior (poder presentarse a las ofertas públicas de empleo si se está en el proceso de obtención del FOLC). ¿Podría agilizarse el proceso? En octubre empieza a organizarse todo (Educación ha de dar el visto bueno a la convocatoria), y siempre se crean los grupos que hagan falta para no dejar a nadie fuera. El curso arranca en enero y las notas definitivas salen a finales de mayo. La UIB sostiene que el calendario es muy justo y difícil de modificar. Cabe recordar que Educación ha tanteado más de una vez la idea de suprimir directamente esta formación, dado que ya se exige un nivel C1 de catalán y que en Cataluña y en Comunidad Valenciana no existe. La Conselleria nunca ha llegado finalmente a eliminarlo y este año, en el marco del proceso de estabilización de interinos, se cree que ha ejercido cierto ‘efecto protector’ para los docentes de aquí, al desincentivar a profesores de otras comunidades a que probaran suerte y pidieran una plaza en las islas. Estos estudiantes quedan fuera de las oposiciones, ¿y de las listas de interinos? La convocatoria de este año aún no se ha publicado debido al proceso de estabilización. El año pasado las notas del FOLC tampoco llegaban a tiempo para apuntarse al primer trámite pero sí pudieron hacerlo en el segundo una vez publicadas las notas definitivas de la primera convocatoria. En resumen, aunque en términos de carga horaria y exigencia el FOLC parece un requisito fácil de alcanzar, el cambio aprobado por Educación ha provocado que para muchos estudiantes sea un freno a sus planes de vida laboral, que deberán dejar en barbecho un año más. La frustración les lleva a plantearse además el sentido de exigir esta capacitación a personas que ya tienen un nivel c1 de catalán.