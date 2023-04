Inés Legarda, neuróloga de Son Espases: "El Parkinson cursa con temblores en reposo y lentitud de movimientos"

Hoy se celebra el día mundial contra el Parkinson, una enfermedad neurológica crónica y progresiva que la Sociedad Española de Neurología estima que padecen 150.000 personas en este país, de las que unas cuatro mil (3.750) residirían en este archipiélago si se extrapola esta cifra a la población de Baleares.

¿Qué causa la aparición de esta enfermedad?

Una degeneración neuronal que provoca una disminución de la dopamina, que es el neurotrasmisor fundamental para controlar el movimiento de los seres humanos. El Parkinson aparece cuando se produce la muerte de las neuronas que producen la dopamina.

Y la falta de dopamina provoca...

Una serie de síntomas motores y no motores. Entre los primeros están los conocidos temblores, rigidez y lentitud en todos los movimientos realizados con las manos como, por ejemplo, el simple hecho de abrocharte un botón de la camisa.

¿Y entre los síntomas no motores?

Los estudios e investigaciones realizadas desde hace veinte años nos permiten reconocerlos mejor y entre ellos se encuentran la falta de olfato, trastornos del sueño, depresiones y estreñimiento, entre otros. Es una patología de abordaje complicado porque hay tantas formas de la enfermedad como pacientes y además evolucionan de manera diferente.

Carece de tratamiento curativo...

Sí, pero tenemos la levodopa, un medicamento que se convierte en dopamina en el cerebro y que es hoy el tratamiento estándar más importante que tenemos contra esta patología. No obstante se está investigando con otros fármacos para sustituir a la dopamina, fármacos que nos ayuden a mantener la situación motora controlada durante más tiempo porque el efecto de la levodopa no dura. Ahora tenemos incluso levodopa en un formato que el paciente puede inhalar.

¿Inhalada?

Sí. Y Sublingual. Se trata de fármacos que nos ayudan a mantener la situación motora controlada durante más tiempo, medicamentos para mantener los efectos de la levodopa.

Disponemos entonces de un buen arsenal farmacológico...

Sí, pero estamos ante una enfermedad neurodegenerativa que progresa y que evoluciona de manera diferente. Lo último que se investiga es un fármaco que frena su evolución.

¿A qué edad es más habitual que surja?

Más del 70% de los pacientes debutan a partir de los 65 años aunque un 15% de los que la padecen tienen menos de cincuenta y puede incluso aparecer a los cuarenta.

¿Ante qué síntomas hemos de preocuparnos?

Cuando tengamos temblores en las manos estando en reposo, rigidez, lentitud o dificultad para caminar...En ocasiones aparece en un solo lado del cuerpo pero luego suele extenderse al otro. Los temblores deben darse en reposo y no es un síntoma inequívoco porque un 30% de los pacientes no tiemblan, hay muchos temblores que no son Parkinson.

¿A qué son debidos?

Son temblores esenciales por razones genéticas y se producen estando en acción y no van acompañados de la rigidez y lentitud con otros movimientos.

¿Cuántas personas la padecen en Balears?

A nivel nacional se estima que el 2% de la población mayor de 65 años y el 4% de los mayores de 85. Unas 150.000 personas en todo el país.

¿Es hereditaria?

Solo en un 5% de los casos aunque en el resto sí hay factores genéticos. El mensaje es que podemos manejarla y mejorar la calidad de vida del paciente. Es muy importante hacer ejercicio físico y, en fases avanzadas, la rehabilitación en centros de fisioterapia.