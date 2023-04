Belén Matesanz, coordinadora de Metges de Món en Balears, se congratuló de que finalmente se hayan atendido sus reivindicaciones y sea la Administración Pública la que solvente los trámites burocráticos para que las personas sin recursos puedan acceder a la sanidad universal y gratuita que se garantiza a estos colectivos en este país.

«Es una noticia muy buena», admitió Matesanz recordando que en las conversaciones mantenidas con el Servei de Salut, la última de ellas el pasado mes de enero, este organismo ya se habría comprometido a implementar una medida de este tipo.

«Es muy positivo que sea la Administración Pública la que se encargue de facilitar los trámites para que a las personas sin recursos no se les pongan trabas a la hora de acceder a los servicios sanitarios. Porque hasta ahora teníamos que hacerlo nosotros y no es una labor propia para una ONG cuyas funciones deben ser vigilar que el derecho a la asistencia sanitaria se cumple y denunciar los casos en los que esto no es así», contrapuso.

«Es una solución a gran escala», estimó, «por lo que a partir de ahora confiemos en que solo nos lleguen casos residuales o complicados», anticipó.

Matesanz subrayó no obstante que el problema del empadronamiento sigue siendo el principal escollo para que las personas en esta situación adquieran el derecho a transitar de forma gratuita por la sanidad pública balear.

Un problema que la coordinadora de Metges del Món no dudó en achacar a la situación de «lucro desmesurado» que padece el mercado de alquiler de viviendas en estas islas.

Matesanz recordó que para obtener la tarjeta sanitaria antes es obligatorio acreditar que estás empadronado en algún municipio del archipiélago y que los propietarios de los pisos son muy reacios a facilitar este trámite. Por ello, vio con buenos ojos que la Administración facilite una documentación que, aunque provisional, permitirá a estas personas acreditar ante Extranjería «que existen».