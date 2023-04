El decano del Colegio de Psicólogos de Baleares, Javier Torres: «Estamos ante un tsunami de problemas de salud mental»

Se habla, como nunca, de una emergencia en salud mental, ¿la respuesta que se está dando desde la Administración está a la altura de una situación de emergencia?

Más que una situación de emergencia yo hablaría de un tsunami, que está afectando a toda la ciudadanía: tanto población adulta como población infanto juvenil. A la Administración no le ha quedado más remedio que ponerse a trabajar rápidamente para poner remedio. Pero hay que seguir, no lo hemos resuelto porque cada vez la situación es más complicada: lo estamos viendo en el ámbito sanitario, en el educativo e incluso ya ahora en el laboral. Hay que poner más recursos y medios para que la ciudadanía pueda tener acceso a a tratamientos psicológicos y evitar que toda esa problemática que pueda presentar se vaya cronificando. Faltan todavía muchos recursos de atención psicológica.

¿Qué valoración hace del cumplimiento del plan de Salud Mental 2019-2023?

Teóricamente los planes están para cumplirse y con éste se avanzó bastante pero evidentemente han quedado flecos.

¿Qué cree imprescindible que aparezca en el plan 2023-2029?

Desde nuestro punto de vista el objetivo básico es que haya profesionales de psicología en Atención Primaria. Es una demanda casi histórica. Se están dando los primeros pasos, ya hay tres profesionales de psicología en atención Primaria [en enero de 2022 el Govern anunció la incorporación de 22], pero eso no debe quedar como algo anecdótico. Ese va a ser un objetivo básico de esta nueva etapa del colegio: es algo muy necesario, tal como está el bienestar emocional y la salud mental de la ciudadanía. España es el país con la ratio más baja de profesionales de psicología en el ámbito público: seis por cada 100.000 habitantes. En Europa son 18 y en los países nórdicos 24 por cada 100.000 habitantes.

Muchos ciudadanos ni piensan en la red pública ante determinados problemas de salud mental. Y otros no pueden ni plantearse pagar un psicólogo privado.

Hay gente que no puede esperar dos o tres meses y entonces acaba recurriendo a la privada, los que pueden, que no es todo el mundo. Por eso nos encontramos un segmento de la ciudadanía que no puede recibir atención psicológica, y no debería ser así, por que es un derecho, no un lujo ni un capricho.

¿Si hubiera recursos para hacer tratamientos en condiciones se medicalizaría menos?

Con psicólogos en Primaria los casos que no son considerados graves se podrían trabajar ahí desde el minuto uno y evitaríamos dos cosas: que el problema de esa persona se cronifique; o que se le acabe medicalizando como única solución. Hay personas que si recibieran una intervención terapéutica no requerirían tratamiento farmacológico. La medicación no siempre es la solución. Los médicos de Atención Primaria tienen una media de cinco o siete minutos para atender y así es muy difícil valorar, evaluar y saber qué puede tener esa persona tras una manifestación como puede ser una sintomatología depresiva, ansiedad... Entonces el médico (que hace lo que puede, no es culpa suya) a veces recurre a un ansiolítico o antidepresivo. Con psicólogos en Primaria se podrían trabajar más a fondo esos problemas y en cinco o seis sesiones se podría resolver, por ejemplo, ese duelo por el fallecimiento de un familiar.

Relacionado con la falta de psicólogos en Primaria están las pocas plazas PIR (Psicólogo Interno Residente) que se ofertan en Balears, ¿no?

El ministerio oferta aquí dos o tres plazas, es irrisorio. Demandamos que se amplíen las plazas, pero mientras eso no suceda hay que buscar otra solución y hay que ser valiente, como han hecho en Cataluña, Valencia, Canarias y Navarra, donde se han ido cubriendo plazas con psicólogos generales sanitarios. No son PIR, no son especialistas en clínica, pero son psicólogos sanitarios que han hecho un máster de psicología general sanitaria y muchos tienen una importante trayectoria. En ningún caso es usurpar funciones, harían un trabajo complementario, de intervención comunitaria. Cataluña ha contratado ya a 400 psicólogos sanitarios para cubrir la demanda, poniendo por delante el derecho y bienestar emocional de la ciudadanía . O actuamos o tendremos una sociedad enferma, con problemas psicológicos crónicos, y eso al final va a ser muchísimo más costoso para la Administración.

¿Cuáles han sido exactamente los efectos de la pandemia: hay más casos, son más graves...?

Antes ya había un problema de salud mental, pero se ha ampliado y se ha hecho más notorio con la pandemia. Nos dijeron que la sexta ola del covid sería la de la salud mental, pensando que habría un pico y que luego bajaría, pero no: ha venido para quedarse, ahí están los números. Por ejemplo, el tema de los duelos no resueltos por la pandemia, gente que no se pudo despedir, a fecha de hoy sigue manifestándose. Si añadimos la situación económica actual, la guerra... eso al final afecta a todo el mundo.

Población infantil y juvenil

Preocupa especialmente la situación de niños y jóvenes. La conselleria de Educación recibe cada día dos avisos de menores en riesgo de autolesión y el Teléfono de la Esperanza (971461112) atiende a cada vez más personas jóvenes y con ideas suicidas.

¿Todo esto viene por la pandemia? ¿Qué más hay detrás?

Yo creo que no tenemos que psicopatologizar a toda la población adolescente e infantil, pero es verdad que ha habido un repunte. El confinamiento nos obligó a ‘reprogramar’ nuestra mente y eso afectó mucho a menores y adolescentes, el resultado está ahí. El índice de autolesiones es elevadísimo. Y seguramente los datos que expones, o los que tenemos nosotros desde el grupo de intervención psicológica en emergencias del 112, no reflejan la realidad, estoy seguro de que son solo la punta del iceberg y hay muchos más que no se comunican, que se quedan en el silencio. Por eso nosotros también planteamos que en todos los centros educativos haya un profesional de la psicología, que podría trabajar desde el minuto uno, con la familia y el alumno, todos los problemas que vayan saliendo: autolesiones, problemas de identidad de género, acoso...

"Los índices de autolesiones en menores son elevadísimos y seguramente los datos que conocemos son solo la punta del iceberg, hay más casos pero se quedan en el silencio"

Guerra, inflación, cambio climático... ¿ la sensación de ‘esto se acaba’ puede estar también detrás de esos problemas en los jóvenes?

Sí, todo esto es muy importante también, la incertidumbre de ‘no sé qué hacer con mi vida’. Muchos piensan ‘no tengo futuro, no tengo acceso a la vivienda, al trabajo’.... Como hay mucho trabajo en la hostelería parece que todo va muy bien, pero hay gente que sigue teniendo problemas laborales. Muchos jóvenes están así, un poco vacíos . Todo al final pasa a factura a nivel psicológico.

Y las redes sociales y la presión por transmitir una imagen de supuesta perfección, ¿cómo afectan?

Las redes sociales son importantes, durante el confinamiento por ejemplo fueron muy positivas ya que permitieron a los jóvenes mantener el contacto, pero hay que hacer un buen uso y se han de controlar. Son un contenedor de todo tipo de información, sin ningún control, que se utilizan también de manera perversa, para acosar, transmitir comentarios de odio, homófobos, sexistas... Y quien recibe eso es un menor que aún no tiene la personalidad madura, ¿cómo gestiona esa situación? Volvemos a lo de antes. Muchos tienen ideas suicidas, también vemos suicidios consumados de adolescentes. Las redes son un escaparate y todos quieren alcanzar esos esquemas de belleza determinados, y eso tampoco es fácil gestionar. En redes como TikTok además se está viendo cómo se están sexualizando.

Ante el suicidio se han adoptado nuevas estrategias, pero las cifras siguen subiendo, ¿se puede hacer algo más?

Las cifras son catastróficas. En 2021 hubo en Balears 79 muertes por suicidio. El primer trimestre de 2022 fueron 45 y este año parece que seguiremos en la misma línea o peor. No podemos quedarnos de brazos cruzados, hay que trabajar la prevención. Desde la conselleria de Salud, con el coordinador de salud mental, Oriol Lafau, y con el Observatorio del Suicidio creo que se está haciendo un muy buen trabajo, pero hay que seguir avanzando y dotando de más recursos y dispositivos, no solamente para la intervención sino para la prevención, especialmente desde el ámbito educativo. Que los niños y adolescentes sepan que ante cualquier problema o idea suicida que pueda tener han de pedir ayuda. Lo peor que puede hacerse es quedarse callado, hay que compartir lo que se siente con alguien de confianza, aunque no sea un profesional, y luego ya veremos. Los menores deben saber además los dispositivos de atención que existen, donde pueden acudir desde el minuto uno. Y esto lo digo porque hay dispositivos cuya efectividad se ha de valorar, como el 024, que no siempre funciona porque mucha gente que ha llamado a este teléfono, que necesita una respuesta inmediata, se encuentra con que lo derivan a los servicios autonómicos de salud. Y no podemos tener a una persona con ideación suicida esperando a que le deriven a otro teléfono o teniendo que llamar a otro teléfono.

"Ante el suicidio hay dispositivos cuya efectividad debemos valorar, como el teléfono 024, que lo que hace es derivarte a los servicios autonómicos, cuando a veces la persona que llama con ideación suicida necesita una respuesta inmediata"

Como han hecho otras sociedades y colegios profesionales, ¿el COPIB se ha posicionado sobre la ley trans y la autodeterminación de género?

La ley trans era necesaria, hay que avanzar, y tiene cosas buenas. Lo que nosotros hemos dicho, desde el Consejo General de la Psicología de España y desde el colegio, es que creemos gravísimo que ya no se pida un informe psicológico. Esa decisión que hace un menor de ocho, doce, quince años es muy importante y no tiene vuelta atrás. Por eso es importante que en el proceso inicial haya un informe psicológico para valorar el problema de este menor, su capacidad madurativa, qué es lo que le lleva a tomar esa decisión... A veces no sabemos si realmente hay una presión del grupo, si es una moda en un momento determinado... Es muy importante el profesional de la psicología, y no solo en el momento inicial, sino durante todo lo que es el tránsito, que haya un acompañamiento de un equipo multidisciplinar.

El ministerio de Igualdad defiende eliminar el requisito del informe psicológico o médico a la hora de cambiar el género en el registro para notratar a las personas trans como enfermas.

Pero el informe no hace eso. Por esa regla de tres si una víctima de violencia de género pide un informe psicológico que acredite las secuelas del maltrato, la estamos psicopatologizando. No. Sería un informe complementario más, como el informe médico, que tampoco es necesario ahora. No sería vinculante, es la opinión de un profesional como experto en la materia. Aquí no se trata de ideología, ni de condicionar ni querer lavar la cabeza o la forma de pensar del menor, simplemente ver si esta tomando la decisión de manera fundamentada, con una cierta madurez.