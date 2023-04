Mallorca tendrá este verano 15 playas sin humo en todo su litoral, cuatro más que el año pasado, tras la incorporación de la emblemática playa de Formentor y de otras tres más del municipio de Pollença: Albercutx, Cala Barques y Cala Molins.

El programa de playas sin humo se puso en marcha en el año 2019, impulsado por las conselleries de Salud y de Medio Ambiente, y en concreto por la direcciones general de Salud Pública y las de Residuos y Educación Ambiental, con solo dos playas adheridas de los municipios de Santanyí y Sant Lluís, en Menorca. Y este verano llega en Baleres a las 28 playas, con 15 de ellas en Mallorca y un total de 14 municipios de Balares implicados en el programa para eliminar el consumo de tabaco de los arenales: Palma, Pollença, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç, Sant Lluís, Santanyí, Alcúdia, Artà, Calvià, Ciutadella, Deià, Manacor y Formentera. Las playas de Mallorca que han dicho adiós al tabaco son las siguientes:

1.Playa de Formentor (Pollença)

Es una de las playas más conocidas y espectaculares de la isla, gracias a sus aguas cristalinas de color turquesa y su entorno natural de gran belleza. La playa de Formentor tiene una longitud de unos 1.100 metros y una anchura media de unos 40 metros. Está rodeada de montañas y bosques de pinos, lo que le da un aire salvaje y un gran atractivo paisajístico. Además, la playa cuenta con una fina arena blanca y aguas muy limpias, lo que la convierte en un lugar ideal para practicar deportes acuáticos, como el snorkel o el buceo. La playa de Formentor cuenta con una amplia variedad de servicios, incluyendo restaurantes, bares, alquiler de sombrillas y hamacas, duchas y aseos públicos. También hay una zona de aparcamiento para vehículos y un servicio de autobuses que conecta con Pollença y otros destinos turísticos de la zona.

2.Playa de Albercutx (Pollença)

La playa de Albercutx se encuentra en el Port de Pollença. Es una opción más tranquila y menos concurrida que la playa de Formentor. Es de arena fina y dorada, y cuenta con aguas limpiass y poco profundas, lo que la hace perfecta para nadar y disfrutar de un baño relajado. A pesar de que es una playa pequeña, ofrece unas vistas espectaculares de la bahía de Pollença. Cuenta un bar restaurante muy cerca donde se pueden tomar bebidas y platos típicos de la zona. La tranquilidad y el ambiente relajado de Albercutx la hacen ideal para pasar un día de relax en familia o en pareja. Es una buena opción para aquellos que buscan evitar las multitudes.

3.Cala Barques (Pollença)

Cala Barques está a siete kilómetros de Pollença. Se halla separada de Cala Clara por Punta dels Ferrers y forma parte de las cuatro playas denominadas Cala Sant Vicenç. La presencia de este núcleo turístico y poblacional asegura la afluencia masiva de bañistas locales y turistas. Las condiciones marítimas y subacuáticas son aptas para el fondeo de embarcaciones, siempre y cuando se eviten una losa cubierta por menos de un metro de agua, detectada a 200 metros de la orilla, y los vientos del norte-noreste que encabritan el mar. Superando estos dos obstáculos, se hallará un fondo de arena de tres metros de profundidad a 300 metros de la costa.

4.Cala Molins (Pollença)

Cala Molins está a siete kilómetros de Pollença, se encuentra separada de Cala Clara por Punta de la Torre, donde hubo una fortificación militar, y forma parte del conjunto de cuatro playas conocido bajo el nombre de Cala Sant Vicenç. Se trata de una playa de arena y con acceso para discapacitados. Las viviendas residenciales y los alojamientos vacacionales, que arriban hasta primera línea de esta costa, rodean esta playa, cuyo litoral pétreo sufre el azote del viento frío del norte, que torna espumosa y agitada el agua transparente que baña este talud. La presencia de un núcleo turístico y residencial asegura la afluencia de bañistas. Las condiciones marinas y subacuáticas no son excesivamente recomendables para el fondeo de embarcaciones. El acceso por carretera es sencillo hasta Cala Molins siguiendo la señalización viaria. En la parte trasera de esta playa hay disponible un aparcamiento para estacionar el vehículo particular de manera gratuita. Si estuviese lleno, se podrá aparcar en las calles de la urbanización próxima. Si se opta por el transporte público, el autobús para en las inmediaciones de este talud.

5.Playa de Sant Joan (Alcúdia)

La playa de Sant Joan se encuentra en la localidad de Alcúdia, en la zona residencial del Mal Pas, en la bahía de Pollença. Se trata de una playa de arena de unos 250 metros de largo de forma un tanto circular. Su arena es muy fina y su acceso al mar es con muy poca pendiente y es ideal para los niños. El mar suele presentar unos colores muy claros, además desde la playa pueden verse zonas con rocas y vegetación marina. El entorno es muy bonito, se encuentra junto a la zona residencial del Mal Pas y desde la playa a penas se divisan construcciones, existe bastante vegetación en los alrededores además desde ella podrá disfrutar de la belleza de la bahía pudiendo divisar con claridad la zona de Formentor que se encuentra al otro lado, es un lugar fantástico para pasar un hermoso día de playa. Es frecuentada tanto por residentes como por turistas aunque no muy concurrida. Hay un chiringuito en la misma playa y también hamacas, sombrillas, ducha de agua dulce y socorrista.

6.Sa Platgeta (Artà)

Pequeño arenal junto al Club Náutico de la Colònia de Sant Pere. A pesar de su tamaño reducido, esta playa es muy popular entre los visitantes y lugareños, gracias a su entorno natural y su ambiente tranquilo.Cuenta con aguas poco profundas y su arena es fina y dorada. Además, está rodeada de un entorno natural impresionante, con vistas a la serra de Llevant y una vegetación de pinos y tamarindos. También cuenta con algunos servicios básicos, como un chiringuito y un servicio de alquiler de sombrillas y hamacas.

7.Playa des Carregador (Calvià)

La playa de Es Carregador es una de las tres grandes playas que hay en la zona de Palmanova (Calvià). Este arenal, situado en medio del paisaje urbano de costa, se caracteriza por tener unas dimensiones considerables, un talud de fina arena blanca, unas aguas tranquilas, una exposición al viento de componente este y una pendiente suave. Se trata de una playa cómoda y agradable, que cuenta con todos los servicios asociados (duchas, socorristas, pasarelas, hamacas, sombrillas) y también otros propios de zona turística. Es una playa ideal para familias, ya que en las inmediaciones cuenta con un parque infantil y diversas opciones de deporte (minigolf, paddle surf). Está bien conectada por transporte público. Dispone de zonas de aparcamiento cercanas a la playa, la principal, situada justo después de la salida de la autopista (Palmanova), frente al PAC (Punto de Atención Continuada) de Palmanova.

8.Platja de Santa Ponça (Calvià)

Este gran arenal situado en el núcleo turístico de Santa Ponça es una playa ideal para familias. Situada entre Punta des Castellot y el Caló d’en Pellisser, formauna bahía de gran tamaño. La comodidad para llegar a esta playa (fácil acceso, transporte público y aparcamientos en la zona), el entorno urbano, un agradable paseo de playa, y disponer de una gran oferta de productos y servicios, la convierten en una opción ideal de playa familiar en Mallorca. La playa cuenta, además, con una zona de pinar ideal para aquellas personas que prefieren no exponerse demasiado al sol.

9.Playa de la Romana o dels Morts (Calvià)

Linda con la playa de Torà, pero a diferencia de esta, destaca por ofrecer un ambiente mucho más tranquilo, debido en gran parte a su ubicación, menos céntrica que la de Torà, a sus reducidas dimensiones, y a que en uno de sus extremos delimita con una zona de bosque. Entre rocas, pinos, hoteles y chalés se ubica esta playa, delimitada por un paseo que hace muy sencillo el acceso. Una blanca arena fina compone el talud y el fondo marino de la playa. El acceso por carretera es sencillo. Viniendo desde Palma, en la autovía, se ha de tomar la salida Peguera La Romana (primera salida) y a partir de la llegada a la primera rotonda, girar hacia la izquierda. El vehículo particular se podrá estacionar gratuitamente por sus alrededores.

10.Cala Deià

Cala Deià es una pequeña cala ubicada en la Serra de Tramuntana. Es una playa rocosa y pintoresca rodeada de acantilados, bosques de pinos y olivos. Es una cala de de guijarros y no es muy extensa, pero sus aguas cristalinas y turquesas la convierten en un lugar ideal para nadar y hacer snorkel. También es muy popular entre los amantes del senderismo, ya que cuenta con varios caminos de montaña que conducen a ella y que ofrecen una vista espectacular del paisaje. No hay muchos servicios, pero cuenta con un chiringuito y un restaurante. Es importante mencionar que el acceso a la playa puede ser complicado, ya que hay que bajar un camino empinado desde el pueblo de Deià, pero el esfuerzo merece la pena. Es una calla con un ambiente muy tranquilo y relajado, y es perfecta para aquellos que buscan un lugar alejado del turismo masivo, salvo en los meses de julio y agosto.

11.Cala Anguila (Manacor)

Cala de arena blanca y fina situada en la urbanización de Cala Romántica, en Manacor, al este de Mallorca, a tan solo 3 kilómetros de Porto Cristo. La cala esta perfectamente situada entre dos pequeños acantilados que la resguardan del viento. Los alrededores están muy urbanizados, aunque desde la cala pocos edificios son visibles. Es una playa muy turística. Su fácil accesibilidad, junto a los hoteles y edificaciones cercanas provocan que el nivel de ocupación de la playa sea alto.

12.Cala Estancia (Palma)

Cala Estància está a once kilómetros al este de Palma, situada entre Caló de Son Caios y el Club Marítim Sant Antoni de la Platja. Está playa se halla plenamente integrada en la urbanización del mismo nombre, cuyos límites se mezclan con la cercana zona residencial y turística de Can Pastilla. La profundidad del mar no rebasa los tres metros. El acceso por carretera es sencillo siguiendo la señalización viaria. El estacionamiento gratuito es escaso, por lo que se recomienda el uso del transporte público, puesto que el autobús para a cien metros de distancia. Su situación en las puertas de s' Arenal hace que tenga una afluencia masiva de turistas en verano.

13.Molinar (Palma)

Es Molinar es una zona de varias calas pequeñas de arena y piedras frecuentadas por vecinos. La zona costera ronda los dos kilómetros con un carril bici que une s'Arenal con Palma. Al atardecer suele estar lleno de gente y hay numerosos restaurantes y bares.

14.Caló des Moro (Santanyí)

Caló des Moro es una pequeña cala situada en el municipio de Santanyí. Es una playa de aguas cristalinas de color turquesa y arena fina y dorada, rodeada de acantilados rocosos y bosques de pinos. Es pequeña pero es muy popular entre los visitantes debido a su belleza natural. Es importante tener en cuenta que el acceso a la playa puede ser un poco complicado, ya que hay que bajar por un camino empinado, pero una vez allí, el paisaje es espectacular. Debido a su tamaño, la playa se llena rápidamente y sufre problemas de saturación.Hay un chiringuito y la zona cuenta con varios restaurantes y bares cerca de la playa.

15. Cala sa Nau (Sant Llorenç)

Cala sa Nau es una playa pequeña situada en el municipio de Sant Llorenç des Cardassar. El color de la arena es blanca y su composición es principalmente de arena y piedras. Se encuentra a los pies de un acantilado y en un entorno protegido como ANEI. Por su fácil acceso el grado de ocupación en verano es alto. Está bien bien señalizada y cuenta con una parada de autobús muy cerca de la playa