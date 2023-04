La conjunción entre el mar, la naturaleza y la arquitectura más emblemática se dan la mano en el Hotel de Mar, Gran Meliá, un establecimiento único de 5 estrellas ubicado en Illetas y miembro de la prestigiosa asociación The Leading Hotels of the World. Rodeado de hermosos jardines paisajísticos, con su exclusiva cala de arena, el Hotel de Mar, Gran Meliá es un magnífico resort urbano, sólo para adultos (+15 años), cuyas 137 habitaciones y suites cuentan con vistas espectaculares al mar Mediterráneo.

Disfruta del relax y el lujo junto al Mediterráneo En un entorno natural privilegiado donde la luz del Mediterráneo se cuela en todas sus estancias, el Hotel de Mar, Gran Meliá, cuenta con cuatro restaurantes, una piscina junto al mar, sky pool y amplios espacios de ocio. La zona ajardinada dispone de camas balinesas y acceso directo a una exclusiva cala de arena. Todo en este establecimiento está pensado para el disfrute del lujo y el relax como el que ofrecen las nuevas Junior Suite Red Level, con espectaculares vistas al mar y un cálido diseño interior. Están cuidadas hasta el último detalle para satisfacer a aquellos huéspedes que buscan un servicio superior, privacidad y elegancia. El placer de hospedarse en el Hotel de Mar, Gran Melià Alojarse en el Hotel de Mar, Gran Meliá es sumarse a la experiencia del placer de vivir, del descanso y el disfrute de las sensaciones. Explorar la cultura local, el arte, la arquitectura, la gastronomía y la naturaleza le abrirá las puertas a una Mallorca bella y sobrecogedora de donde regresará con nuevas sensaciones. Como huésped del Hotel de Mar, Gran Meliá podrá dedicar inolvidables momentos a la salud y la belleza en el exclusivo Spa by Clarins. Sumérjase en una atmósfera de paz y armonía gracias a los tratamientos y rituales del spa, masajes, rituales de belleza y por supuesto, el circuito de agua con piscina climatizada con chorros a presión, hidromasaje y sauna, todo ello en un espacio frente al mar pensado para vivir una experiencia de bienestar única. Los clientes alojados también pueden sumarse a actividades enfocadas al bienestar del cuerpo y mente como el yoga, clases de stretching ball y tai chi acuático entre otras. Experiencias gastronómicas para conocer y amar el producto local Hotel de Mar, Gran Meliá propone una forma diferente de acercarse a los sabores de Mallorca. Sumérgete de lleno en actividades gastronómicas centradas en el producto local con talleres de ginebra, hierbas y palo de la mano de Cabraboc (Sóller) o de pastelería con la colaboración del reconocido “pastisser” Lluís Pérez. Lo mejor de la cocina mallorquina en Arrels by Marga Coll En Arrels by Marga Coll, el restaurante de autor del hotel, la tradición y la vanguardia se unen en una reinterpretación de la cocina mallorquina, elaborada con los mejores productos de la tierra y respetando los sabores de la temporada. Un toque moderno para realzar una tradición de siglos, una experiencia que también está abierta a clientes externos. Arrels by Marga Coll ofrece menús degustación de desayuno en cinco etapas y de cena con un menú de siete platos que se disfrutan en una hermosa terraza frente al mar. Un recorrido por los auténticos sabores y texturas de la rica gastronomía mallorquina. Arrels & Relax, la perfecta combinación de gastronomía y wellness Los sabores de la tradición culinaria mallorquina reinterpretados por la chef Marga Coll se complementan a la perfección con una experiencia wellness. Disfruta de alguno de los paquetes Arrels & Relax que incluyen el desayuno Arrels combinado con una o varias de estas experiencias: circuito de aguas del Spa by Clarins; Bali Bed; y masaje relajante. Easter Brunch, el primer evento de la temporada en Hotel de Mar, Gran Meliá La temporada se abre en el Hotel de Mar, Gran Meliá con su primer evento: el Easter Brunch del sábado 8 de abril que tendrá lugar en el restaurante Perseo y su terraza a partir de las 12:00. Se trata de la primera cita de un calendario que irá sumando eventos y experiencias abiertos a clientes externos tales como Cinema a la Fresca en el Sky Pool, BBQ en Bardot con vistas al mar y una cena especializada en carnes a la brasa. El Easter Brunch es un completo Buffet y Show Cooking amenizado con música en directo de Jazz y Bossanova en el que destaca el Rincón Mallorquín y una estación de pastelería tradicional con productos típicos de Pascua diseñado con la colaboración del reconocido pastelero Lluís Pérez. Huevos y tortillas, ahumados, pancakes, parrillada de verdura, fruta de temporada, bollería, miel, zumos naturales y cava, forman parte de la deliciosa oferta a la que hay que sumar la variedad de panes y entrepanes, o recetas como el poke bowl de quinoa con tofu, mango y edamame, el ceviche de lubina y mango o los blinis de atún ahumado con caviar de arenque, entre muchas otras propuestas. Más información y reservas Hotel de Mar, Gran Meliá Paseo Illetes, 7, 07184 Ses Illetes, Illes Balears hoteldemar@melia.com Teléfono +34 971 40 25 11 Paquete Brunch de 12 a 15 horas con bebidas incluidas: 75€ Paquete Premium Brunch de 12 a 17 horas con dos horas extras de bebidas premium: 90 euros