Armengol y Prohens, en busca de la precampaña perfecta hacia el Consolat

La presidenta del Govern, Francina Armengol, firmó ayer el decreto de convocatoria —se publica hoy en el BOIB— con un objetivo claro: revalidar el poder y seguir cuatro años más en el Consolat. Enfrente tendrá a un PP dirigido por Marga Prohens que busca resarcirse de una semana complicada después de sus declaraciones sobre las camas elevables y las kellys. El PSIB sigue con la ofensiva total para tratar de arrinconar a la ‘popular’ con cientos de mensajes que tuvo su colofón ayer con la fotografía de la líder socialista con las camareras de piso. Aunque esta disputa severa se llevó por delante a Oriol Lafau, apuesta personal y número seis de Armengol, al conocerse que es padre por gestación subrogada.

Los socialistas están tratando de capitalizar, bajo la batuta de Armengol, el apoyo de los trabajadores de las islas con acuerdos como el convenio de hostelería —afecta a alrededor de 160.000 personas— o los pactos con la educación pública y concertada de hace apenas unas semanas.

El conseller de Turismo y portavoz del Ejecutivo, Iago Negueruela, asegura que están «firmemente convencidos» de que seguirán gobernando a partir del 28 de mayo. Expresa que ya no tienen «asignaturas pendientes» y pone el foco en lo venidero. Además manifiesta que las islas «están mejor que hace ocho años» —la oposición, en cambio, denuncia todo lo contrario— y se compara con las Comunidades donde gobierna la derecha: «En Andalucía querrían estar como nosotros».

Aunque quien realmente querría estar como en Andalucía es Prohens. La dirigente anhela con devoción la mayoría absoluta de Juanma Moreno y muchas de las propuestas de su programa están inspiradas en el PP andaluz. «Es un referente en las reformas fiscales, la simplificación administrativa, la atracción de inversión o la mejora de los servicios», dijo la ‘popular’ cuando se reunió con el anfitrión de San Telmo. El mensaje del PP es claro y tiene unas líneas maestras definidas: bajada de impuestos, reducir burocracia, actuar contra los okupas, mejorar la sanidad y ceder suelo público al sector privado para construir viviendas a precio tasado. Todo ello con Vox avisando: «Sin nosotros no habrá cambio».

La última semana fue complicada para la de Campos, no solo por las declaraciones sobre las camas elevables, sino por su comida con el exdirigente del PP José María Rodríguez, condenado por corrupción y actualmente en régimen abierto. Un suceso que fue aprovechado por Armengol para afirmar que «el PP es corrupción». Pese a ello, el partido considera que ya ha dado «todas las explicaciones necesarias» y está enfocado en aprovechar estas últimas semanas para convencer al electorado de que son la mejor opción para Baleares. Uno de sus objetivos más transparentes es absorber a CS —ya han fichado a varios concejales—, un partido que fue cuarta fuerza política y obtuvo 42.192 votos y 5 escaños en 2019.

El PP aún no ha presentado sus listas a las principales instituciones y, de momento, solo hay una novedad: Sebastià Sagreras, actual vicesecretario de Organización del partido y actual diputado en el Parlament, será portavoz de campaña del Partido Popular de Baleares.

Los sindicatos ya se mueven. El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, José García Relucio, pidió directamente el voto para Armengol —«esperemos que siga cuatro años más siendo presidenta»— y cargó contra Prohens, «una representante del PP a la que no había visto por aquí». Sobre sus críticas a la camas elevables las achacó a la «ignorancia pepera». «No ha hecho una cama en su vida. No se esconden, lo primero que van a hacer es cargarse la ley turística», advierte.