¿Tiene miedo a operarse de las varices? ¿Han reaparecido las varices tras el tratamiento quirúrgico? En VariPlanas Salud tienen la solución para erradicar las varices sin cirugía.

Varices: qué son y por qué surgen

Las varices son venas gruesas y abultadas que son visibles en las piernas. Generalmente aparecen por insuficiencia de las válvulas venosas cuya función es permitir que la sangre circule hacia el corazón e impedir que refluya hacia los pies.

Las varices son venas enfermas, dilatadas, que no realizan correctamente su función y que no van a mejorar por si solas sin recibir el adecuado tratamiento.

Eliminar las varices sin cirugía ni anestesia

Muchas personas temen solucionar su problema de varices por miedo a la intervención quirúrgica a la que suele ir asociada, a la anestesia o no pueden permitirse pasar un periodo de baja postquirúrgico.

En VariPlanas Salud son expertos en el tratamiento no invasivo de las varices gruesas ofreciendo tratamientos personalizados, sin anestesia y con reincorporación inmediata a la vida diaria.

Tratamientos contra las varices sin cirugía: Venaseal y escleroterapia

Entre las opciones sin cirugía destacan la escleroterapia ecoguiada y el tratamiento endovenoso con Venaseal.

La primera se centra en la punción directa guiada por ecografía para tener un mayor control de la variz a tratar y eliminarlas de manera más eficaz.

La segunda es un tratamiento no quirúrgico, mínimamente invasivo que utiliza un adhesivo médico biocompatible diseñado específicamente para tratar con rapidez y eficacia las varices gruesas. Es considerado el sistema más innovador en el tratamiento endovascular de varices ya que es el único que permite el tratamiento de las varices sin anestesia (general o tumescente), no tiene riesgo de quemaduras en la piel ni de lesión nerviosa y no precisa de los incómodos vendajes.

La intervención consiste en sellar internamente la vena enferma para redirigir la sangre hacia venas sanas.

¿A quién va dirigida la técnica endovenosa con Venaseal?

Este tratamiento está especialmente indicado tanto en pacientes con varices gruesas que no han sido operadas previamente como en pacientes con recidiva de las varices tras un tratamiento quirúrgico convencional.

Además, dado que es una técnica mínimamente invasiva, permite que personas con contraindicaciones a la cirugía convencional por edad o por su medicación puedan acceder a estos tratamientos.

Para realizar un tratamiento integral y personalizado de cada paciente lo primero que realizan es un estudio de ecografía doppler con un exhaustivo mapeo de las varices, su origen y puntos de fuga.

Como dice el Dr. Ramón Saiz, especialista en radiología vascular e intervencionista, “Para ofrecer estás técnicas son necesarios años de experiencia tanto en el manejo de la ecografía como en la realización de cateterismos, actualmente no es necesario realizar una cirugía abierta para el tratamiento de varices ya que con técnicas endovasculares minimizamos los riesgos, obtenemos unos resultados superiores a la cirugía y tenemos un mínimo impacto sobre la vida diaria de nuestros pacientes”.

Seis consejos sencillos para prevenir la aparición de nuevas varices

Existen varias medidas sencillas que podemos tomar en nuestra vida diaria para que no aparezcan nuevas varices. La alimentación y el deporte son grandes aliados al igual que los masajes y los drenajes linfáticos.

1. Siempre que puedas, evita periodos prolongados de pie.

2. Aléjate de la exposición a fuentes directas de calor.

3 Evita el sobrepeso.

4. Se recomienda la práctica deportiva, caminar y la utilización de medias elásticas.

5. Masajes y drenajes linfáticos.

6. La alimentación rica en fibra y en vitamina C.