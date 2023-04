¿Imposible atajar el problema de la vivienda sin colaboración público-privada?

Hemos llegado a un punto en que no es que sea necesaria esa colaboración es que si no, es imposible arreglarlo. El problema que tenemos para construir vivienda a precio razonable es el precio del suelo en Baleares, pero es que además, ya no queda suelo disponible. Se empezó en la época de la covid con una desclasificación de suelo urbanizable que al final nos ha dejado sin ese recurso. El poco que hay, no para de incrementar su precio. Si no se da esta colaboración, es imposible porque el suelo solamente lo puede crear la administración.

¿Ha visto algún avance en ese sentido?

Es verdad que en el último año hemos tenido más contactos con el Govern y hemos llegado a algún entendimiento. Conveniamos un nuevo precio de módulo VPO que se publicó en el BOIB, ha sido lo positivo de nuestra relación con la Conselleria de Habitatge, donde nos escuchan y hemos intentado trabajar en soluciones positivas. Con la Conselleria de Territorio no ha habido ninguna forma. Nada. La disponibilidad de suelo y trámites ágiles para obtener una licencia, son los otros dos factores necesarios para poder construir VPO. Sin embargo, se ha desclasificado todo el suelo urbanizable de Palma, y en dos grandes municipios como son Palma y Calvià se están aprobando nuevos planeamientos que son restrictivos. Esto nos ha dejado sin suelo a un precio razonable y ya sabemos que tendremos que esperar un año y medio para obtener la licencia con lo cual el precio de la construcción volverá a subir. Y nos pasará por encima otra vez la actualización del módulo. Esto necesita que nos pongamos en serio y ataquemos este problema desde varios frentes.

¿Cuál es la necesidad de vivienda en Baleares en estos momentos?

El número es difícil de calcular, pero ya había un déficit de unas 16.000 vivienda en 2019, cifra que ya venía de la última crisis financiera. Ahora, a este déficit se habrán sumado 3.000 viviendas más al año. También hay que contar toda la gente que todavía está con sus padres porque no se puede independizar, o las personas que viven en una habitación alquilada. No tenemos una salida para este problema. Llegará un momento que no podremos contar el número porque se nos habrá ido de las manos.

¿Hay opciones de poder contar con suelo a precios que permitan promoción de vivienda para el residente?

Aquí chocan dos conceptos. Es evidente y todos estamos de acuerdo en que nuestro territorio es limitado y tenemos que protegerlo. Sin embargo, al mismo tiempo, necesitamos nuevo desarrollo porque Baleares está sometida a presión. Si miramos los números del INE del incremento de población para los últimos 10 años, no se equivocaron y cada año volvemos a aumentar la población. Somos un polo de atracción porque hay trabajo y un sector turístico fuerte. Se pueden hacer cosas, claramente sí. Pero hay que parar, dejar de hacer la foto, la demagogia y el twitter, y sentarse a pensar,que haya un consenso entre los partidos más importantes de Baleares. Porque crear o no crear suelo es una acción que necesita de los ayuntamientos los consells y, a veces, del Govern. También hemos tejido una telaraña administrativa que para dar cualquier paso necesitas pasar treinta controles. Al final lo que está más claro es la situación en la que nos encontramos ahora, no lo que yo cuente, sino lo que hay en la calle.

¿Qué reclama el sector de los promotores ante esta situación?

Lo que pediríamos es que este tema se tratara con seriedad y sobre todo no pensando a cuatro años vistas ni en lo que te dará votos en las próximas elecciones. Si tienes que arreglar este problema a largo plazo, necesitas planificar a diez o doce años vista y tener cierta estabilidad en tu normativa. Solo en los últimos ocho años llevamos veinte cambios legislativos, no tiene ningún sentido. Necesitamos la norma que sea, pero necesitamos estabilidad y planificar. No podremos solucionar la cuestión isla a isla o ayuntamiento a ayuntamiento, necesitamos un planteamiento global y tomarlo en serio.

¿Alguna medida concreta? ¿Edificios de más alturas?

Las soluciones para Palma y otros municipios para reducir el consumo de territorio siempre serán aumentar las altura y las densidades. El suelo es limitado y se tendría que aprovechar al máximo y necesitas reservas de suelo público. Que Son Busquets se haga algún día. Es un caso paradigmático. La gente al final sigue viniendo. También están los nuevos modelos de vivienda como el co-living, asistidas o mixtas que tendrán mayor presencia en el futuro. El Govern acaba de entregar 400 viviendas sociales y sale cada dos días en los medios. Está muy bien, pero el problema no es solamente la vivienda social, es de la clase media que no se puede comprar un piso con dos sueldos. Y esto necesita que podamos construir más en menos territorio.

Ni la regulación de precios de alquiler ni la limitación a extranjeros han prosperado.

Todo esto es buscar la foto y querer quedar bien buscando un culpable. Cuando no podemos arreglar las cosas, buscamos dar la culpa a un tercero. Primero el problema era que los propietarios cobraban demasiado por alquiler, pero es que los alquileres están a precio de mercado. Después la causa era el turismo vacacional en el centro de Palma y ahora son los turistas, pero ellos no compran el mismo piso que yo puedo comprar. Nunca diremos que nuestras políticas han sido un fracaso y sobre todo las políticas de este tipo que se han aplicado no han arreglado nada, son medidas electoralistas que no solucionan la situación. No basta con una medida, si no con políticas a largo plazo, aunque no digo que sea fácil.

¿El mercado para el residente y el mercado de lujo están separados o se ejercen influencia?

Siempre encontrarás un área de contacto, el problema es que este área ya ha desaparecido. Hace dos o tres años podía tener un piso que competía con un no residente, ahora ya ha cambiado porque el piso del residente no baja de los 400.000 ó 500.000 euros y el mío, el que yo podía pagar a 250.000 euros, ya no existe. Hablamos de dos realidades diferentes. Durante un tiempo esta presión se hizo notar, pero en un número limitado de unidades. Cuando subieron los precios de los materiales de construcción simplemente se disparó. El promotor está deseoso de hacer vivienda por debajo de los 250.000 ó 300.000 euros, sabemos que la demanda es muy alta, pero las regulaciones, tramitaciones y el precio del suelo nos lo impiden. Si puedo elegir entre hacer pisos de 250.000 euros para residentes o pisos para extranjeros no me la juego, porque con nuestros salarios el banco no concede hipotecas Ya hacemos directamente pisos de 400.000 y directos a un mercado que no me fallará.

¿Se puede revertir esta dinámica o ya llegamos tarde?

Es evidente que llegamos tarde. El mal está hecho y en este sector el mal es a cuatro años vista, queremos pensar que ahora que vienen las elecciones todos los partidos van a hablar de vivienda. Estaría bien que lo hubieran hecho hace cuatro años, pero nos volverán a pasar cuatro años más. Tenemos que empezar a pensar en las soluciones.

Y el mercado para el comprador extranjero, ¿qué recorrido cree que tiene?

En algún momento, seremos demasiado caros para el destino que somos, pero creo que todavía queda mucho para que eso ocurra. El mercado de la vivienda de lujo vive muy cómodo en Baleares, hay buenas infraestructuras, los niveles de seguridad son razonables … el precio no parará de subir. Hemos tomado decisiones que nos han convertido en un pequeño Montecarlo, esto es lo que deberíamos haber previsto. Si somos un faro en el que cada vez solo la vivienda de lujo se acaba desarrollando, con el poco suelo que queda porque todas las medidas que se toman, aumentan el precio del suelo, porque es un bien escaso, suben costes de construcción, pero este mismo problema no es solo de Baleares, ten toda la costa mediterránea suben los precios y está demandada.

Manacor ha llegado a acuerdos para reconvertir promociones sin finalizar y fuera de normativa en vivienda publica, ¿cómo lo valora?

Muy buena idea, esto se tendría que potenciar, nos permite regularizar urbanismo y permite crear poco a poco vivienda de protección. Es una manera de buscar soluciones ya que llegará un punto en el que la vivienda heredada será la del residente. Da miedo pensar en esto. Ninguna vivienda nueva será para el residente: qué desastre.