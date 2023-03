Entrevista a Lourdes Huanca: «No daremos tregua hasta lograr la libertad de nuestra patria»

Las protestas desatadas en Perú tras la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo en diciembre del año pasado se han ido extendido por todo el país, llegando a ser especialmente violentas en algunas zonas del interior, en las que han muerto cientos de personas.

«En este momento la situación en Perú es crítica, hay un gobierno militar genocida, pero ya se está destapando toda la corrupción que hay dentro de esta lucha, los pueblos indígenas originarios se han levantado y no vamos a dar tregua hasta lograr la libertad de nuestra patria. El miedo se ha perdido». Son palabras de la líder campesina, indígena y feminista peruana Lourdes Huanca, que recaló ayer en Mallorca en su gira por Europa para denunciar la situación en su país. Ofreció en Palma, en la sede de CCOO, una conferencia en defensa de los derechos humanos, pero también intervendrá hoy en un acto que tendrá lugar a las 19 horas en el Parc de les Estacions; el sábado participará en una concentración en la plaza de España y el lunes, 3 de abril, visitará el ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca.

Huanca cuenta que llegó a Europa como invitada por el Parlamento Europeo para pasar tan solo cinco días y que ya lleva casi tres meses en el continente. «Me sugirieron que de momento no volviera a Perú, porque si vuelvo soy presa fácil para que me detengan», explica la líder campesina. Según describe, la embajada de su país en España publicó en un documento formal que Huanca era «una pseudodirigenta», que estaba «malinformando», y dice que gracias a ello la prensa nacional le trató «como lo peor. Me dijeron que estoy aquí paseando con los treinta millones que Pedro Castillo me ha dado, pero yo soy una rebelde feminista con los ovarios bien puestos y aquí seguiré caminando», asegura con lágrimas en los ojos.

Por todo ello, pide a sus compatriotas, desde Mallorca, desde España y desde Europa, que «tomen conciencia para luchar, porque están matando a nuestros hermanos, y levanten la voz, porque los peruanos callados son parte de este gobierno genocida militar».