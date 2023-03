El profesor del Conservatorio que estafó casi medio millón de euros en subvenciones públicas por conciertos que no realizaba no ingresará en prisión. Rodrigo Pérez ha aceptado hoy en una la Audiencia Provincial de Palma una condena de dos años de cárcel que queda suspendida tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, que pedía inicialmente 8 años de reclusión, y las tres instituciones de cuyos fondos de adueñó: el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. El acusado se ha declarado autor de delitos de falsedad en documento mercantil y estafa agravada, con las atenuantes de reparación del daño -ha devuelto ya la mitad del dinero- y reconocimiento de los hechos. El profesor ha desistido además del procedimiento judicial que inició tras ser despedido al destaparse el fraude. La pena queda sin efecto por un plazo de cuatro años con la condición de que devuelva el resto y no cometa más delitos durante ese tiempo. Las acusaciones han retirado los cargos contra un antiguo alumno de Pérez Vila que estaba acusado de participar en la estafa y, por tanto, ha sido absuelto. El tribunal ha dictado sentencia en el acto.

Como él mismo ha reconocido, Pérez Vila solicitó entre 2011 y 2020 un gran número de subvenciones relativas a proyectos musicales de la Associació de Saxofonistes de Balears que no tenía intención de llevar a cabo. El plan consistía en presentar documentación falsa para engañar a la administración y apropiarse del dinero público. Usó este modus operandi en 84 procedimientos administrativos tanto del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), dependiente del Govern, como del Ayuntamiento de Palma y del Consell Insular de Mallorca. El procedimiento para conseguir las subvenciones era similar en las tres instituciones. Convocaban el concurso para presentar las solicitudes, que luego valoraban y presupuestaban para pedir a posteriori la documentación que acreditara la ejecución del proyecto. Pérez Vila presentó 614 facturas falsas ante las tres instituciones para justificar las subvenciones, así como justificantes de pago y recibís también fraudulentos. Entre los expedientes investigados figuran actuaciones musicales, clases magistrales y giras por todo el mundo, desde La Habana hasta China e incluso actos en Mallorca. La Associació de Saxofonistes de Balears, presidida por Pérez Vila, no tenía fondos propios ni afrontaba los gastos por los que luego cobraba. Además, entre 2018 y 2020, con el mismo propósito, el acusado creó una asociación musical llamada Psaiko Quartet Corporation y convenció a uno de sus alumnos del Conservatorio para que la presidiera. A través de esta entidad consiguió otros 40.324 euros en subvenciones del IEB y el Consell con facturas falsas.