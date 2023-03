La población escolar de Baleares se estanca por la caída de la natalidad

Tras años de crecimiento desaforado y de poner a prueba la planificación escolar, las infraestructuras y los recursos disponibles, la población escolar de las islas se está estancando debido a la caída de la natalidad. La llegada de alumnado inmigrante está compensando ese descenso.

En 2020 (año de nacimiento de los niños que comenzarán su escolarización el próximo septiembre, al tener ya los tres años) hubo 9.457 alumbramientos, 1.200 menos que en 2016. Así lo señaló ayer Antoni Morante, director general de Planificación, Ordenación y Centros, en la presentación del proceso de escolarización para el curso 2023-2024.

La caída de la natalidad, indicó Morante, se ha visto compensada por la llegada de familias de otros países y comunidades, con lo que la población escolar se mantiene: ya no aumenta, pero no ha empezado todavía a decrecer. Y es que Baleares continúa siendo la comunidad con más alumnado extranjero, con un total de 34.823 estudiantes que provienen de hasta 148 países (predominan Marruecos, Colombia, Italia, Rumanía, Alemania, Argentina, Reino Unido y China: de cada una de estas nacionalidades hay más de mil estudiantes en el sistema balear).

Por eso, la información básica sobre el proceso de escolarización para el curso que viene se ha plasmado este año por primera vez en cinco idiomas: castellano, catalán, inglés, árabe y chino.

La otra novedad de este año es que por primera vez todo el proceso de escolarización se podrá hacer por vía telemática, si se cuenta con certificado de autentificación.

Educación prevé que este año soliciten plaza e inicien su andadura escolar en el sistema entre 8.400 y 8.500 niños de tres años y que en torno al 97% (según los datos del año pasado) obtengan plaza en el primer o segundo centro solicitado.

El proceso de este año se mantiene pues sin apenas cambios. En Palma se mantienen igual las zonas escolares ya existentes (A1, A2, A3, B, C, D y E). Educación no ha conseguido cerrar un pacto de escolarización equilibrada del alumnado vulnerable en la zona C de Palma (que engloba barrios como Pere Garau, Son Gotleu o Verge de Lluc, donde ha nacido una plataforma contra la segregación escolar).

La Conselleria había estado trabajando por ese pacto con el Ayuntamiento, los centros públicos y las patronales concertadas para repartir y escolarizar de manera más equilibrada a los alumnos más vulnerables y evitar ‘centros gueto’, pero finalmente «no han tenido tiempo» de cerrar el acuerdo con la concertada, según señaló Morante, que recordó que este acuerdo sí se ha conseguido firmar en once municipios de las islas (Eivissa Vila lo incorpora el próximo curso). El director general razonó que el caso de Palma es especialmente complicado: la mitad de los centros son concertados y la mitad públicos y en algunas zonas están distribuidos de una manera que generan «más desequilibrios».

El conseller March recordó que según el Acuerdo Marco con la concertada, estos centros también podrán ser considerados de atención preferente si tienen mucho alumnado vulnerable y tendrán prioridad en acceder a programas y recursos. Señaló que ante la caída de la natalidad (y por tanto de matrículas), es interesante «poder participar en la escolarización de la diversidad», una realidad que «hace más compleja la tarea educativa» pero que se ha de asumir para ir hacia «una sociedad cohesionada».

Admisión Se podrá pedir plaza a partir del 9 de mayo

Los padres de niños de Infantil (de 3, 4 y 5 años), Primaria y ESO podrán solicitar plaza en el proceso de admisión entre el 8 y el 19 de mayo. La puntuación provisional se publicará el 6 de junio y las listas definitivas de asignación de plaza saldrán el 21 de junio. Apenas hay cambios en la baremación. La admisión en Bachiller empieza el día 22 de junio. La adscripción (para alumnos que acaban etapa y pasan a un centro adscrito) pueden entregar sus solicitudes hasta el 3 de abril. La información detallada puede consultarse en escolaritzacio.caib.es.