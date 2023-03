Elecciones en Baleares: El Pacto cierra su segunda legislatura

El Parlament balear vivirá hoy su última jornada hasta las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Por ello la oposición en bloque ha preparado una ofensiva total para la sesión de control al Govern en la que tratará de evidenciar las contradicciones de cada una de las consellerias y, sobre todo, de la presidenta del Ejecutivo autonómico. Todo ello bajo una consigna clara: «¿Qué valoración hace de la situación después de ocho años de Francina Armengol?».

El portavoz del PP, Toni Costa, asegura que «ha sobrado mucha propaganda y ha faltado mucha gestión» y vuelve a recordar que el Govern ha tenido durante estos ocho años más recursos que nunca: «Con más dinero que nunca y, por lo tanto, más margen que nunca, no se han bajado los impuestos a los ciudadanos de Baleares. En 2023 hay más de 1.000 millones más de recursos tributarios».

Asimismo apunta al «desastre socialista» en materia de vivienda porque los ciudadanos de Baleares «por desgracia» ya no pueden acceder a una vivienda, ni las rentas medianas ni las bajas: «No es que tengan dificultades, es que no pueden. Esta es la realidad. Ha faltado una gestión seria, rigurosa y basada en los problemas de la gente».

El líder de El Pi, Josep Melià, critica la nula acción política del Govern a la hora de avanzar hacia la diversificación económica y el cambio de modelo productivo en los últimas ocho años: «Uno de los grandes objetivos de la presidenta era avanzar de manera potente con la diversificación del modelo productivo en Baleares. Ocho años después este objetivo no se ha logrado y ha fracasado estrepitosamente».

En este sentido reivindica que la innovación, la industria y el sector primario son «apuestas estratégicas» para los regionalistas, por lo que afrontan la siguiente legislatura con la intención de ser decisivos: «Dejaremos el prohibicionismo absoluto y avanzaremos hacia el apoyo a los sectores productivos».

Desde CS se muestran poco optimistas con el pleno de mañana: «Esperamos que Armengol no lance eslóganes publicitarios como lleva haciendo toda la legislatura y haga autocrítica». Pese a ello, son muy críticos con la gestión del Pacto durante estos ocho años porque «la excusa del Govern de contratar más trabajadores públicos no es una repuesta eficaz ni eficiente en educación, sanidad ni vivienda. Así, lamentan que los ciudadanos «no se ha progresado nada en vivienda, conciliación y familias, educación o sanidad» en estos ocho años.

Por su parte, el secretario de Organización del PSIB, Cosme Bonet, carga contra un PP que quiere «volver al blanco y negro del pasado, a una manera antigua de entender las islas y que parece que están comprando la agenda de la ultraderecha» en contraposición a los socialistas, que apuestan por «la ilusión y esperanza».

Més per Mallorca realiza un balance positivo ante una legislatura que «no ha sido sencilla» y confiesan que no han tenido «el peso que nos correspondería», lo que ha provocado que no hayan podido «impregnar» toda la acción de gobierno: «No podemos dejar que piensen Mallorca desde fuera de la isla. Los intereses que tiene el Estado español con Baleares están pensados desde Madrid, y son los de exprimirnos al máximo en el ámbito turístico y económico». Por este motivo, el líder de los econacionalistas y candidato a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, reclama un nuevo marco de relaciones con el Estado «basado en la bilateralidad y la soberanía fiscal».

En Unidas Podemos están «convencidas» de que reeditarán el Pacto aunque avisan al PSOE: «Debe dejar de ser sensible a las presiones del lobby inmobiliario, por eso ha frenado muchas de nuestras propuestas para la vivienda, uno de los principales problemas de las islas».

No obstante su portavoz, Esperança Sans, arremete contra el Partido Popular por «no tener propuestas ni proyecto más allá de continuar beneficiando a los especuladores y a las grandes promotoras inmobiliarias». En este sentido apela de forma directa a los ciudadanos porque «es importante que nadie olvide la realidad de cuando el PP gobierna": «Cubrieron Baleares de cemento y especularon con nuestro territorio».

El colofón de la jornada será el debate y la previsible aprobación de la primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la historia propuesta por el GOB en la que reclaman introducir la necesidad de que las políticas que se impulsen a partir de hora tengan en cuenta cómo afectarán al bienestar de las generaciones presentes y futuras en escenarios de escasez energética y de materiales, crisis climática.