Maria Antònia Font, directora general de Salud Pública: «Para acabar con la pandemia de covid se necesita otro invierno»

¿Qué cambios va a a traer la nueva estrategia contra el cáncer que se va a implementar en esta comunidad?

La estrategia anterior era de las pocas que carecía de un comité técnico que dé respuesta a todas las líneas de la estrategia. Este comité lo conformarán personas expertas de cada una de las seis líneas del nuevo plan.

¿Me puede avanzar un poco más sobre quién formará parte de ese comité de expertos?

Va a haber expertos de la línea asistencial, tanto los que tratan cánceres infantiles y juveniles como de adultos y que serán tanto oncólogos como otros especialistas médicos que atienden también estos procesos como pueden ser los neumólogos o los hematólogos. Será una representación bastante extensa...

¿Cuántos serán?

Calculamos que unos quince porque lo normal es que estos comités técnicos estén formados por unas veinte personas y calculamos que unas quince de ellas serán de esta línea estratégica asistencial. Ya le hemos pedido al Servei de Salut que nos envíe su propuesta de candidatos.

Si esta es una parte muy importante de la nueva estrategia contra el cáncer, ¿por qué en su presentación no se invitó a los jefes de servicio de Oncología de los diferentes hospitales públicos?

Puedo entender que no recibieran la invitación pero te puedo asegurar que la enviamos a todas las personas a las que se la teníamos que enviar. Que luego no la recibieran no te lo discutiré porque sabemos que con el canal de información tenemos este problema.

¿Y qué me dice de sus críticas de que no se había contado con ellos antes de presentar la nueva estrategia?

Bueno, en realidad el cambio de estrategia es sobre todo en el proceso de implementación. Porque en realidad su contenido, que son sus objetivos y las acciones que se van a llevar a término para conseguirlos, son casi el mismo. Digo casi porque algunas cosas se adaptan mejor a cada isla. No obstante, la mayoría están contempladas en la estrategia nacional contra el cáncer.

¿Por qué hablaron entonces en la presentación de Son Espases de una nueva estrategia a la balear?

En nuestro antiguo modelo solo había prevención y cribados (programas de detección precoz) porque no se había trabajado sobre la estrategia de la línea asistencial, esto es, trabajar con unos objetivos y medir sus resultados. Esto no se ha hecho nunca en este archipiélago.

¿No se evaluaba lo que se estaba haciendo?

No se medían los objetivos de la estrategia. Ni se evaluaban ni, por tanto, se podían presentar los resultados de forma transparente. El cambio nos permitirá evaluar los resultados y, si no son los que esperamos, saber por qué. Así se mejora, entiendo yo.

¿Se sabe quién va a coordinar los programas de cribado?

Sí, ya está aprobado en mesa sectorial de Función Pública, tenemos el presupuesto para dotarlo y ahora ya es cuestión de días.

¿Quién será?

La persona con más competencia para llevar esta coordinación después de Sánchez Contador a la que ya se le ha asignado la de los sistemas de información y el registro del Cáncer. Es Guillem Artigues. Te lo cuento aunque no me parece correcto revelarlo antes de su nombramiento.

¿Coordinará todos los cribados? ¿El de mama, colon y cérvix?

Con el de cérvix se está acabando de definir toda su estrategia, ya está casi escrita.

¿Para cuándo se podrá llamar a las primeras mujeres para que se hagan una citología? Déme fechas.

Estaba previsto que se implementará en 2024. Nosotros comenzaremos a finales de este 2023, en el último semestre de este año. Vamos muy adelantados y no hay ninguna comunidad autónoma que haya empezado aún.

¿Cómo va el cribado de cáncer de colon?

En estos momentos ya se ha enviado la invitación a participar en él al 55% de la población del sector de Llevant, al 36% de la población del sector de Ponent (que tiene a Son Espases como hospital de referencia) y al 18% del área de salud de Menorca porque acaba de comenzar por la falta de un digestólogo. Pero el objetivo es que en dos años al menos se haya invitado a participar a toda la población en riesgo y empezamos a mediados del año pasado.

Una cosa es la invitación a sumarse a estos cribados y otra es la participación...

Sí. Hay que animar a la gente a hacerlo porque se trata de una prueba inocua (el test de sangre oculta en heces) que se recoge de forma gratuita en las farmacias colaboradoras y que sirve para detectar precozmente uno de los cánceres con más prevalencia en esta comunidad.

¿Y los cribados selectivos del cáncer de pulmón?

Esto se está debatiendo en la comisión de Salud Pública. Y se está hablando de cribar únicamente a la población fumadora, no a toda. Y con unas características muy específicas como que lleve un número de años fumando un determinado número de cigarrillos. No nos han presentado la propuesta aún pero será un cribado no poblacional.

La antigua coordinadora de la estrategia contra el cáncer, Carmen Sánchez-Contador, ¿qué funciones está realizando?

No es antigua coordinadora porque está coordinando los sistemas de información y el registro del cáncer. Ninguna estrategia se sustenta si no tiene unos datos fiables. Este es nuestro talón de Aquiles. Se demostró durante la pandemia en la que los sistemas de datos no pudieron sostener toda la incidencia que teníamos con la covid. Necesito una persona que trabaje muy bien con los sistemas de información y el registro del cáncer.

¿Sabe que en estos momentos Sánchez-Contador está de baja?

Claro que lo sé.

¿Qué relación laboral tuvo con ella?

La que tengo con todos los coordinadores.

Lo pregunto porque cuando comunicó a sus colaboradores en octubre de 2021 que tenía que suspender el cribado de cáncer de mama por falta de personal subrayó que en 22 años de trabajo nunca se había sentido tan desolada aludiendo a que le faltaba apoyo de sus superiores. ¿Cree que le ha faltado?

Tengo conocimiento de un correo electrónico que ella aseguró que no filtró y, además, considero que un correo es confidencial y no se puede difundir...

¿Considera que le brindó todo el apoyo que reclamaba?

Sí, yo creo que el mismo que le dí a toda la coordinación. Mi trabajo aquí es básicamente de gestión, trabajar con resultados y planificación. Le pedí a ella lo mismo que a todos los coordinadores, que planificara y que evaluara a final de año. Y con algunos no ha sido tan fácil porque no tenían esta cultura.

Cambiemos de asunto. ¿Tiene alguna previsión de cuándo declarará la OMS que la pandemia de la covid ha acabado?

No sé lo que decidirá pero lo que está claro es que la emergencia sanitaria ya ha terminado. Aunque los expertos dicen que se necesita otro invierno. Aunque puede ser que la OMS, que mira a todo el mundo y no solo a los países como nosotros que hemos tenido una campaña de vacunación muy potente, anule las medidas aún vigentes en el Estado español antes de que declare finalizada la pandemia.

¿Ha ralentizado esta pandemia la prevención y promoción de la salud?

Sí, ha impedido desarrollar o ha ralentizado los programas que teníamos previstos. Pero se han vuelto a poner en marcha, como ha ocurrido con el programa estrella que es Eina Salut. Ha afectado claramente a los programas de cribado porque cuando hay una emergencia esta pasa por delante de la prevención. Lo importante es ir recuperándolos.

¿Ya estamos a velocidad de crucero?

Sí, lo estamos viendo en estos tres primeros meses de este año. Los resultados del cribado de cáncer de mama del año pasado ya son mucho mejores que los de 2021.

¿Cuál es el peor momento que pasó durante la pandemia?

La gestión del macrobrote de estudiantes.

¿Por qué?

Porque había gestionado muchos brotes exactamente de la misma forma en la que gestioné este para confinar a las personas y proteger al resto de la ciudadanía, pero no calibré bien la importancia del elevado número de afectados. No pensaba que ese número de afectados fuera a condicionar y cuestionara la forma en la que habíamos actuado hasta ese momento. No lo pensé porque lo había hecho muchas veces anteriormente y no caí en que el número de afectados pudiera cambiar las cosas.

Recuérdeme cuántos jóvenes se vieron afectados.

Fueron unos doscientos y pico. Fue un macrobrote que provocó más de veinte mil casos primarios y secundarios que no solo afectó a otras comunidades autónomas sino que llegó a otros países. Y hay que recordar que empezó en unos momentos en que estas islas tenían una incidencia muy baja, la más baja de todo el Estado. Ese 24 de junio, me acuerdo perfectamente, empezamos a ver que el brote iba a empezar por una franja de edad más joven para acabar extendiéndose por la población más vulnerable.

¿Qué tiene que decir de la polémica que provocó que sus hijas participaran en una fiesta cuando se prohibían las reuniones multitudinarias?

¿Cuándo participaron en esa fiesta? ¿Me lo puedes decir tu?

Creo recordar que en unos momentos en los que su mensaje oficial era recriminar a los jóvenes que no cumplieran con las medidas restrictivas...

Para empezar, ellas no hicieron una fiesta, se reunieron un grupo de amigas porque tres de ellas habían terminado una carrera y se reunieron creo que era a principios de julio de 2021, en un momento en el que estábamos en la más baja incidencia que hemos tenido de covid con unas medidas muy generosas en las que se permitían reuniones de más de setenta personas. Y ellas hicieron una reunión de menos de cuarenta. ¿Y cuando salió a la luz? En diciembre de 2021, cuando ya teníamos una incidencia muy alta. Y, por desgracia, esa reunión, que no fiesta, se produjo en casa de mis suegros. No me pude explicar en ese momento y aprovecho ahora para hacerlo. ¡Pobres hijas mías!