El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, contrapuso este domingo en Peguera (Calvià) la “España en blanco y negro que mira al pasado”, en alusión a PP y Vox, con la España "que mira al futuro, que quiere liderar energías renovables, libertades, derechos, cohesión territorial”.

“¿Cómo se puede abstener el PP ante la moción de censura de la ultraderecha? Un partido que quiere ilegalizar partidos que no piensen como ellos. Que no quiere un salario mínimo. Que no quiere un sistema público de pensiones. Y el PP se abstiene. Ante la ultraderecha no se puede ser indiferente. Cómo es posible que el señor Feijóo se ponga de perfil. No se lo podemos perdonar”, dijo Bolaños, en el auditorio de Peguera, donde participó en la jornada de clausura de la conferencia política del PSIB-PSOE.

En clave balear, Bolaños destacó que “se ha luchado mucho por un régimen especial para Balears”. “Ese régimen especial ya es una realidad y se llama Francina Armengol. Se llama Pedro Sánchez. Se ha conseguido ahora con un trabajo de Francina, que es muy exigente con nosotros, los ministros. Nos pone las pilas al Gobierno de España para que Balears tenga lo que necesita”, aseguró.

Sistema de pensiones

Respecto a la aprobación del sistema público de pensiones, Bolaños enfatizó el hecho de que se haya aprobado en consenso con agentes sociales y la Comisión Europea.”Y Feijóo se va a criticarlo a Europa. Y dice que a él le gusta más el modelo francés. ¿Le gusta que haya que trabajar más años? ¿Que la edad de jubilación sea más larga? ¿Que las calles estén incendiadas? Nuestro modelo son pensiones dignas, que la hucha esté llena y que haya paz social. Y el modelo de Feijóo es el contrario”, abundó.

Sobre el programa autonómico de becas anunciadas ayer por Armengol, que serán compatibles con las del Gobierno, Bolaños puso el énfasis en que el Gobierno central “ha aprobado la mayor partida de la historia en becas: 2.570 millones de euros”. “Un 70% más de lo que nos encontramos en 2018. Todos los jóvenes de nuestro país con independencia de la capacidad económica de sus familias pueda llegar a la universidad”, argumentó.