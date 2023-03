«Necesitamos que se simplifiquen los trámites para obtener la documentación necesaria. No queremos becas o ayudas, solo poder conseguir un trabajo». Esta es una de las reclamaciones que más se repiten entre los migrantes que participan en el programa Te acompaño.

Este proyecto de la Conselleria de Asuntos Sociales y la Fundació Patronat Obrer, consiste en varios talleres formativos para ayudar a los vendedores ambulantes de Mallorca a que puedan regular su situación y encontrar un trabajo. El programa dura dos años y consta «de una parte colectiva y una tutorización individual para abordar las necesidades administrativas y personales de cada participante», indicó la consellera, Fina Santiago.

Varios de los participantes en el programa expresaron su deseo de compartir sus experiencias, entre ellos Aminata Ibra Niang, originaria de Senegal y residente en la isla desde 2006. Explicó que llegó a Mallorca en busca de trabajo y mejores oportunidades que no encontraba en su país natal. «Me siento muy cómoda aquí, estos talleres ayudan mucho y aquí somos una gran familia. Nos ayudan a comprender mejor la forma de vivir de la isla y a poder comunicarnos mejor», apuntó.

Sin embargo, también destacó la dificultad de regularizar su situación migratoria y la injusticia de la normativa que «impide a los niños nacidos en Mallorca obtener la documentación necesaria», incluso si han vivido aquí toda su vida.

Otra de las participantes en el programa, que prefirió mantenerse en anonimato, contó que lleva seis años viviendo en la isla y describió algunas de las actividades que realizan en los talleres. «Hacemos muchas salidas, hemos visitado la catedral y los baños árabes, y también aprendemos español y un poco de catalán», detalló. No obstante, su mayor deseo es poder ser autosuficiente. «El problema es que estamos en una situación irregular y no podemos conseguir trabajo, me gustaría no tener que depender de ayudas», lamentó.

Otro de los asistentes se mostró muy reivindicativo y destacó la necesidad de simplificar los procesos para mantener sus documentos en orden. De esta forma, argumentó que sería más sencillo encontrar trabajo y evitar la dependencia de ayudas económicas. Además, enfatizó en la complejidad de la ley actual y la dificultad para obtener un empleo.

Cambio de la ley de extranjería

Tanto los asistentes como la consellera están de acuerdo en que es necesario hacer más accesible la integración de los migrantes en la sociedad para evitar su dependencia de las ayudas. En este sentido, consideran que la ley de extranjería debe ser modificada para facilitar este proceso.

«El programa ha demostrado ser un modelo novedoso y se valora positivamente, pero también destacamos los desafíos a los que se enfrentan las personas inmigrantes en la sociedad y la necesidad de modificar la ley de extranjería para facilitar su integración», finalizó la consellera.