El Rey Felipe quiso estar presente en el ejercicio militar que estos días se realiza en Balears, en el que intervienen unas 2.000 personas que pertenecen a los tres ejércitos. El monarca se desplazó a primera hora de la mañana de ayer a la base militar de Son Sant Joan, en Palma, para conocer de cerca y poder supervisar el ejercicio militar, denominado «Eagle Eye 23-01», que consiste en desarrollar una actividad operativa que integra todo el sistema de defensa aérea de España. Gracias a este sistema se logra aumentar la seguridad en el área que rodea el archipiélago balear.

El monarca acudió vestido con la vestimenta de campaña del Ejército de Tierra. A su llegada a la base militar fue recibido por el jefe del Estado Mayor de Defensa, el almirante Teodoro López Calderón, que estaba acompañado por varios de los comandantes que dirigen las unidades que participan en este ejercicio militar.

El Rey mantuvo un encuentro privado con un nutrido grupo de militares, que le dieron detalles de cómo se iba a desarrollar la actividad, que sobre todo tiene por objetivo ir mejorando la coordinación entre los diferentes equipos ante la hipotética posibilidad de que se tenga que intervenir en un conflicto armado.

El Ejército del Aire ha enviado estos días a Palma seis unidades del avión de combate F-18, que forma parte de una unidad establecida en la base de Torrejón de Madrid. En presencia del monarca dos de estos aviones realizaron un ejercicio práctico, que consistió en despegar para interceptar una nave desconocida que había penetrado en el espacio español. El Rey quiso conocer personalmente a todos los pilotos del Aire que forman parte de esta unidad de élite y que se encargan de manejar estos aviones de combate.

Para que estos aparatos puedan despegar y volar, además del piloto, cada avión cuenta con un mecánico y con un armador. Es un trabajo a tres bandas, ya que por si solo un piloto no podría lograr que un avión despegara, sin la ayuda de los otros dos especialistas. Esta unidad permanece siempre en guardia, durante todo el año y durante todas las horas del día, ante la necesidad de que estos aviones tengan que volar si se produce algún incidente que ponga en peligro la seguridad nacional. Y es que estos aviones han de estar preparados para despegar cuando sea necesario, porque realizan una labor de protección y defensa frente a otras aeronaves no identificadas, que intentan penetrar en el espacio aéreo. La mayor parte de las actuaciones son disuasorias, ya que estos aviones no identificados se localizan mucho antes de que entren en las fronteras. Los F-18 tienen la capacidad de derribar en cualquier momento una nave que pueda ser peligrosa, aunque en España nunca lo han hecho.

Una de las novedades de este ejercicio que se celebra estos días en Baleares es la presencia del escuadrón que se encarga del control de los drones. Es una unidad que tiene su base en Zaragoza y que dispone de los elementos técnicos para detectar, identificar y neutralizar uno de estos drones que puedan poner en peligro la seguridad de la aviación, invadiendo espacios en los que está prohibido que vuelen. Los integrantes de este grupo especializados le explicaron al Rey los detalles de su trabajo y las herramientas técnicas que tienen para controlar este tipo de aparatos voladores, que pueden convertirse en cualquier momento en una arma muy peligrosa. Esta unidad dispone de herramientas electrónicas de última generación que son capaces de neutralizar mediante ondas a estos aparatos voladores que, en la mayoría de casos, invaden el espacio prohibido por el desconocimiento de la persona que lo está manejando desde tierra. La inhibición se realiza a través de frecuencias electrónicas.

En estos ejercicios militares no solo participa el personal de Aire, sino también de los otros dos ejércitos. Una de las más destacadas es la intervención de la unidad de artillería antiaérea, cuya función es la de complementar la capacidad del mando operativo aeroespacial. Esta unidad cuenta con una amplia experiencia, ya que ha actuado en otras misiones en el extranjero, como Turquía y Letonia.

Por su parte, la Armada participa en el ejercicio con la fragata F-105 Cristóbal Colón, que se encarga de contribuir en las operaciones de vigilancia mediante el moderno radar que lleva. El monarca también subió a bordo de la embarcación. El buque de guerra dispone de un sistema de gestión de información y armas, que le permiten responder de inmediato a una amenaza que provenga, tanto desde el aire, como desde otros buques o incluso desde submarinos.

La visita del Rey a la base militar de Mallorca se prolongó alrededor de unas dos horas. Tras mantener una entrevista con los representantes políticos, militares y policiales de Mallorca, que acudieron a la base para saludarle, el monarca se marchó a otro lugar para seguir supervisando el ejercicio militar. En concreto, se desplazó a la ciudad de Eivissa, donde también se está realizando el ejercicio militar. En esta isla se realiza también parte de este ejercicio práctico y participan unos 300 soldados.

Los responsables militares señalaron que este ejercicio, que se repite cada cierto tiempo, es el más importante que se organiza para coordinar todos los medios con los que cuenta el Ejército.