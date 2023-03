La formación de vendedores de venta ambulante que hay en Baleares en situación de irregularidad administrativa ya ha empezado. Este proyecto tiene el objetivo de ayudar a estas personas para que encuentren otra salida laboral. "Ahora mismo ya hay 56 personas que han iniciado su periodo de formación y a finales de mes serán unas 80", ha informado esta mañana la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago en declaraciones a los medios.

Se trata de 7 grupos de formación con un máximo de 15 personas cada uno, en los que se imparten 15 horas semanales de clases. Estos grupos reciben un seguimiento intensivo de 6 meses, que se pueden extender otros 6 meses más, y se les brindan talleres para desarrollar habilidades sociales y de comunicación, mejorar su alfabetización y dominio del idioma castellano, así como para adquirir conocimientos en informática, administración y comprensión de nuestra sociedad y nuestra isla. "Estos son conocimientos fundamentales previos al mundo laboral", ha indicado Santiago.

Este proyecto se denomina "Te acompaño" y está dirigido a un colectivo especialmente vulnerable y con riesgo de exclusión social. La financiación de este proyecto corre a cargo de Asuntos Sociales y del Fondo Social Europeo. "Ha costado un millón 600 mil euros, este dinero incluye los dos años que dura la formación, además incorpora las becas y la contrataciones de los educadores sociales y todos los trabajadores que están con ellos cada día", ha subrayado Santiago.

La consellera ha explicado que el programa consta "de una parte colectiva y una tutorización individual para abordar las necesidades administrativas y personales de cada participante". El programa tiene una duración de dos años y los participantes tienen este tiempo para adquirir las habilidades necesarias para comenzar su formación a nivel profesional.

"Para incentivar la participación de estas personas a los talleres, están becados con unos 23 euros diarios, que equivale al monto de la renta social. Debido a su estado de irregularidad administrativa, no pueden solicitar la ayuda y abrir una cuenta corriente. Por lo tanto, se realizó un cálculo para igualar el pago al de la renta social, ya que sino seguirían con la venta ambulante, porque necesitan dinero para poder comer", ha subrayado Santiago. "Para todos aquellos que tienen derecho a la renta social están becados con 8 euros diarios" ha añadido.

La presidenta de la Fundació del Patronat Obrer, Catalina Serra ha explicado el siguiente paso que dan cuando acaban estos dos años de formación: "Cuando han completado los dos años del programa y han podido regular su situación, ofrecemos cursos de formación para diferentes habilidades, como estética, peluquería, limpieza de grandes superficies, fontanería y electricidad etc. para beneficiar a este grupo vulnerable".

Participantes del programa 'Te acompaño'

Varios de los participantes de este programa han querido hablar con el diario y han explicado su situación. Aminata Ibra Niang es de Senegal, como casi todos los que participan en la programa, y lleva desde 2006 en la isla. Ha contado que vino para buscar trabajo y otras oportunidades, que en su país no tenía. "Me siento muy cómoda aquí, estos talleres ayudan mucho y aquí somos una gran familia. Nos ayudan a comprender mejor la forma de vivir de la isla y a poder comunicarnos mejor", ha apuntado. Además, ha añadido que si alguno de ellos tiene un hijo este no puede tener papeles, algo que no entienden.

Otro integrante del programa, no ha querido decir su nombre, ha explicado que lleva ya seis años en Mallorca y ha explicado qué hacen en los talleres. "Hacemos muchas salidas, hemos ido a visitar la catedral, los baños árabes y aprender a parte del español también algo de catalán. El problema es que somos irregulares y no podemos conseguir un trabajo, me gustaría no necesitar ninguna ayuda y poder ser independiente", ha indicado.

Otro de los participantes estaba muy reivindicativo. "Necesitamos que sea más fácil que nuestros papeles estén bien, para poder encontrar trabajo y no depender de ayudas. La ley es muy complicada y es difícil conseguir que te contraten", ha subrayado.

Tanto participantes como la consellera están de acuerdo en la necesidad de facilitar la integración de los migrantes, y que la ley de extranjería se tendría que modificar. "El programa ha demostrado ser un modelo novedoso y se valora positivamente, pero también destacamos los desafíos a los que se enfrentan las personas inmigrantes en la sociedad y la necesidad de modificar la ley de extranjería para facilitar su integración." ha finalizado la consellera