Més per Mallorca carga contra sus socios del PSIB-PSOE por intentar vetar la entrada al rapero mallorquín Valtònyc en la exposición de la artista Laura Marte Invisible though exposed (Invisible aunque expuesto) en el Parlamento Europeo. El coordinador general de los econacionalistas y candidato a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, ha trasladado su apoyo al músico después de que ayer la eurodiputada del PSIB-PSOE Alícia Homs intentara evitar su entrada en la exposición, tal y como explicó el propio Valtònyc. Desde Més exigen a Homs que aclare públicamente cuál es su opinión sobre la condena al rapero y cuestionan la postura de los socialistas sobre la sentencia.

El cantante mallorquín, que acudió a la cita junto a Carles Puigdemont y Clara Ponsatí, ha escrito en Twitter que "no quisieron acreditarme teniendo invitación de la artista, pero logré entrar por otra vía. Le dijeron a la artista que hasta que yo no me marchara no empezaría el acto. Decidí irme porque mi intención era apoyar a kellys, no impedir ni bloquear nada".

Según explicó ayer mismo la artista Laura Marte a este diario, "la exposición está hecha para dar visibilidad a la lucha de los derechos laborales de las Kellys" y, pese a que en un inicio Marte extendió una invitación a Valtònyc, después de conversarlo con el PSOE —el partido político que ha organizado la exposición— se decidió que el rapero no sería bienvenido en la inauguración "ya que el evento se centraba principalmente en las Kellys y entiendo que el PSOE no quería que el foco cambiara de dirección". Dado que se trata de una exposición privada, solo se permitía el acceso a personas que estuviesen acreditadas, y sin la aprobación del organizador no se podía conseguir este pase.

Pese a que Alicia Homs no ha querido hacer declaraciones, desde el PSIB-PSOE aseguran que el acceso es "abierto a todo el mundo que tenga acceso al Parlamento, como en cualquier exposición". Además manifiestan que la organización de la exposición "no denegó el acceso a nadie, solo los servicios de seguridad del Parlamento podrían retirar el acceso a una persona y no fue el caso". Además aseguran que la inauguración de la exposición se llevó a cabo el martes 21 de marzo en un acto que empezó a las 12:40 horas, concluyó a las 13:05 horas y asistieron unas 50 personas aproximadamente: "Se desarrolló en total normalidad".

"El PSIB-PSOE quiere desmentir las afirmaciones publicadas: es falso que el PSOE no concediera la acreditación de acceso en el Parlamento Europeo a Valtonyc. De hecho, en ningún momento se puso en contacto con el PSOE; es falso que fuera invitado a la exposición por el grupo de camareras de piso que asistieron, invitadas por la eurodiputada organizadora. Kellys Unión Balear ya lo desmintió; es falso que se vetara su entrada a la exposición. Ningún miembro del PSOE ha estado en contacto con Valtonyc en los últimos días", añaden.

Apesteguia arremete contra los socialistas porque "han pasado de defender la absolución a intentar expulsarlo del Parlamento Europeo" y recuerda que tanto Francina Armengol como Pedro Sánchez criticaron la ley mordaza y mostraron su apoyo a Josep Valtònyc después de hacerse pública la condena a prisión. Por ello, reclama a ambos dirigentes que actúen y se disculpen públicamente por la actitud "vergonzosa e irresponsable" de la eurodiputada mallorquina.