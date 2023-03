El proceso de estabilización de personal docente (el concurso de méritos ya cerrado y el concurso-oposición no eliminatorio) se realiza a nivel de archipiélago y no por islas como suelen ser las oposiciones habitualmente (hecho que ha generado muchas quejas entre el profesorado interino). Así, muchos de los participantes en el concurso de méritos viven el proceso con ambivalencia: pueden conseguir una plaza definitiva, pero quizás ésta esté en Ibiza o en Menorca, islas donde es patente que el coste de la vida es más caro y es especialmente difícil el acceso a la vivienda (el problema era especialmente acuciante en las Pitiusas, pero los docentes ya han empezado a alertar de que en Menorca está dificultad también se está generando).

Sindicatos como ANPE prevén una "movilidad masiva" de docentes de Mallorca hacia las otras islas y por eso han pedido a la conselleria de Educación una vez más la adecuación del plus de insularidad, acercándose a lo que cobran los docentes de las Canarias. Así lo han demandado hoy una vez más en una mesa sectorial en la que Educación ha informado a los sindicatos sobre las próximas fechas clave de los procesos que afectan a los docentes.

Victor Villatoro, presidente de ANPE, ha indicado que entienden que esta reivindicación afecta a más trabajadores públicos y no compete solo a Educación, pero ha recordado que el de los docentes es el grupo más numeroso. En Ibiza y Formentera hay 2.400 docentes, ha indicado, y en Menorca, unos 1.200. "Pagar 12 euros de más por la doble o triple insularidad no tiene nada que ver con lo que sucede en Canarias, donde un maestro desplazado a Gomera por ejemplo hasta 426 euros más, en unas islas donde además el coste de la vida no es tan elevado como aquí". Por ello, ha recordado que la plataforma UNISEP (conformada por ANPE, SIMEBAL, SATSE, USAE, JUPOL, JUCIL y CSIF) seguirá manifestándose este fin de semana para exigir mejoras en el complemento de insularidad.

Desde Alternativa vienen incidiendo en esto desde 2016 y advierten de que en el último curso la situación "ha empeorado gravemente". Los precios de los alquileres se han incrementado mucho y, en muchos casos, el contrato de alquiler no incluye los meses de junio y septiembre y se pide pagar muchos de meses por adelantado y todo ello "hace que los docentes no puedan encontrar un lugar digno de residencia en un precio adecuado mientras ocupa la plaza adjudicada". La situación se agrava el último trimestre y con las sustituciones: " es casi imposible encontrar un alojamiento en condiciones y en precio razonable, hecho que, en algunos casos, provoca la renuncia en la plaza adjudicada y, en consecuencia, el decaimiento de la bolsa de interinos". El sindicato recuerda que este problema afecta a lo docentes, a los centros y a los alumnos.