Indignación en Podemos y en el vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, con el PSIB-PSOE. Hoy se ha aprobado en el Parlement la Ley del Juego impulsada por la conselleria de Transición Energética que dirige Yllanes y los socialistas han incluido una enmienda en contra de sus socios de Pacto, Més y Podemos, donde se permite "la publicidad en folletos y publicidad dinámica del casino y de sus servicios complementarios en establecimientos turísticos en general, puertos y aeropuertos". El PSOE se ha unido a la oposición del PP, Vox, El Pi y Ciudadanos para sacar adelante que los casinos puedan publicitarse en áreas turísticas y en puertos y aeropuertos.

El argumento de los socialistas es que entre el 70% y el 90% de los clientes de los casinos son turistas y por consiguiente no afecta a los residentes. Juan Pedro Yllanes no ha escondido su enfado con sus socios socialistas, ya que su objetivo era prohibir cualquier publicidad de casinos y salas de juego para prevenir la ludopatía. En la tribuna, el vicepresidente ha hecho una intervención explicando las principales medidas de la norma y se ha moderado para no cargar de forma más contundente contra su socio del PSIB: "Acepto que este sea el juego parlamentario, pese a que no compartimos esta excepción. Dudo mucho que un aeropuerto sea el lugar adecuado y se considere una zona turística, ya que por los aeropuertos pasan también los turistas y verán la publicidad". Yllanes ha recordado que más de 2.500 familias de Baleares tienen al menos una persona adicta al juego que se ha autoimpuesto la prohibición a entrar en salas de juego.

El diputado del PP, Sebastià Sagreras, después de defender junto con el PSOE la enmienda que permite publicitar casinos, se ha solidarizado con Yllanes: "Entiendo vicepresidente que hoy esté enfadado con sus socios socialistas que le han boicoteado su ley, cuando ustedes les han dado apoyo en las suyas". Los diputados de Podemos, Antònia Martín y Pablo Jesús Jiménez han exhibido carteles contra la excepción propiciada por los socialistas donde se podía leer: "Publicidad para el juego ni para residentes ni para turistas". Josep Melià El Pi se ha congratulado de que muchas de sus enmiendas se hayan incluido algunas de sus enmiendas, entre ellas una similar a la del PSIB para poder publicitar los casinos.

Baleares, con 108 casinos, bingos, salas de juego y locales de apuestas por cada millón de habitantes, es la tercera región con mayor número relativo de este tipo de establecimientos y el objetivo de la ley es reducirlos para acercarse a la media estatal de 68 salas por millón. Con la nueva ley, se amplían los establecimientos respecto a los que hay que alejar las salas de juego, que son los centros escolares y otros espacios de uso habitual de menores y de personas con problemas de adicción, y también se incrementa la distancia mínima entre locales de juego, a 500 metros en Palma y 250 en otros núcleos de población, según explicó el vicepresidente Juan Pedro Yllanes. La oposición ha criticado que esta prohibición de alejarse también incluyan las escoletas.