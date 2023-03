El duelo Francina Armengol-Marga Prohens está servido en esta campaña electoral que estamos a punto de empezar. De hecho, la presidenta del Govern sacó a relucir a su principal rival política en estos comicios, una Marga Prohens que se encontraba hoy en el Congreso de los Diputados para asistir al pleno como diputada de la moción de censura de Vox con Ramóm Tamames. "El PP de Marga Prohens no tiene ninguna credibilidad y dejen de decir mentiras", le espetó Armengol al portavoz del PP en el Parlament, Toni Costa, que le reclamaba que bajara impuestos.

El popular le había recriminado que no "se bajen impuestos habiendo tenido más recursos que nunca, unos 1.000 millones más, durante esta legislatura". Costa añadió que han optado por "la repartidora de subvenciones" en vez de rebajar la carga fiscal a los ciudadanos. "No se preocupe, cuando Marga Prohens sea presidenta del Govern se bajarán impuestos en nuestra comunidad y le recuerdo que solo queda para ello 65 días", aseveró el diputado del PP. Fue en este momento cuando Armengol sacó a relucir a su principal rival política y les acusó de "no tener ninguna credibilidad". La presidenta del Govern ha relatado todas las ayudas que han habilitado desde el Govern y les ha replicado apuntando que "nosotros hemos puesto un escudo social sin precedentes, no como otros gobiernos que se dedicaron a recortar servicios públicos durante las épocas de crisis".

"El sector privado ha cumplido, ahora le tocaría a usted bajar impuestos, pero no se preocupe en 65 días lo haremos nosotros", ha aseverado Toni Costa.