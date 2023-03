Lucía Muñoz: «Que nadie nos pida nunca más demostrar que hemos sido violadas»

Lucía Muñoz (Palma, 1993) es politóloga y diputada de Podemos. Conmocionó el Congreso y el pacto de Gobierno con su discurso de oposición a la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’. El vídeo de su intervención tiene nueve millones de visualizaciones y un millón de ‘likes’ en TikTok. Es candidata a Cort

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Es la más popular de Podemos?»

En TikTok parece que sí. Cuando terminé mi discurso, me pregunté si había hablado de lo que no debía, pero el vídeo empezó a correr como la pólvora con nueve millones de visualizaciones y un millón de likes, en una red con quince millones de usuarios en España.

¿Escribió usted el discurso de la polémica?

Lo hice yo, con mi equipo. No sabía bien qué escribir, porque tenía muchas dudas y una sola certeza, que el consentimiento no debía tocarse.

Nueve millones de visitas generan muchas envidias.

Me llevo preguntando el porqué del éxito, y creo que ha conectado con mujeres que lo entienden, no porque nos voten sino porque lo han vivido. Queremos que nadie nos pida demostrar nunca más que hemos sido violadas, que sean ellos quienes tienen que demostrar que hubo consentimiento.

Ha sido la primera en utilizar la palabra «follar» en el Congreso.

Jajaja, efectivamente. Las palabras no solo definen la realidad, sino que la transforman, por lo que tuve dudas para utilizar ciertos términos pero quería contar mi experiencia. He aprendido a politizar la rabia.

Lo de «perrear» no sé si es materia parlamentaria.

Ahora ya sí. Yo estaba indignada, y a las mujeres se nos ha privado del derecho a enfadarnos. Nos obligan a ser amables y a pedir las cosas por favor, o somos unas arpías.

Ustedes quieren regular la vida sexual.

Queremos poner el consentimiento en el centro de la vida sexual, un cambio de paradigma para convertirlo en la condición necesaria para que no sea agresión.

¿Por qué no había ningún ministro del PSOE escuchando su encendida defensa del ‘solo sí es sí’?

Se lo tendrías que preguntar al PSOE, pero los ministros tienen una agenda complicada.

Tampoco estuvo Yolanda Díaz.

Solo hubo dos ministras, Ione Belarra e Irene Montero, que me parecen una representación suficiente. Me siento respaldada.

No sabe lo que daría para que Carmen Calvo me llamara «pornográfico», como dijo de su discurso.

De todas las reacciones, esta es para enmarcarla, pero me parece irrelevante lo que diga de mí Carmen Calvo.

Claro que la función de Podemos es exagerar.

No es una exageración decir que esta modificación de la ley es un retroceso. Podemos no exagera, dice la verdad en un lenguaje que se entiende, porque nunca debió llegarse a la situación del PSOE pactando con PP y Vox. Ahora se abre un proceso de tramitación que invita al cambio de actitud.

La veo conciliadora con el PSOE, ¿ya no piensa que ese partido ha traicionado a las mujeres?

Quise trasladar la gravedad de lo que supone volver al código de la violencia y la intimidación. Nuestra actitud hacia el PSOE es de diálogo y de acuerdos.

Pues la acusan de haberse cargado usted sola el Gobierno de coalición.

Seguiremos gobernando con el PSOE y alcanzando acuerdos como el de esta semana en pensiones. La sangre no llegará al río.

Este año sale de veinteañera.

Sí, no me lo recuerdes. Ya tengo canas, sobre todo después de esta semana. La juventud no se define ahora por la edad, sino por ser sinónimo de precariedad. Hay jóvenes de 35 años en esa situación.

¿Por qué vuelve a la política palmesana?

Por el impulso de cambiar, y de crear una Palma para que su gente no tenga que vivir en caravanas. Seré la única candidata que sabe qué es el trabajo precario.

A los pobrecitos candidatos Hila y Martínez no los trate con demasiada contundencia.

No tienen de qué asustarse, nuestra experiencia política consiste en hablar y alcanzar acuerdos.

¿No debería ser usted la candidata al Govern, en lugar de la opaca Antonia Jover?

A mí Jover me parece la candidata ideal al Govern, por honestidad, firmeza, humildad y porque es muy buena negociadora. Yo, a Palma, para ser alcaldesa.

¿Podemos sigue siendo el partido de Pablo Iglesias?

Podemos cuenta con la mejor secretaria general posible, Ione Belarra, aunque le confieso que siempre tendré debilidad por Pablo Iglesias.

O sea que manda Iglesias.

La que manda es Ione.