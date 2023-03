El Consell de Mallorca venderá compost para el campo a tres euros la tonelada

El área de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, que dirige la vicepresidenta Aurora Ribot, tiene previsto fabricar compost para utilizarlo en la agricultura a un precio casi simbólico. Este producto agrícola, que es del todo ecológico, se venderá a partir de los tres euros por tonelada y se fabricará con los residuos orgánicos que se están recogiendo a través de la basura que generan los ciudadanos. Este producto orgánico se someterá a un proceso biológico, para convertirlo en un producto con el que se consigue, a menor precio, una mayor producción agrícola. Además, será un material del todo ecológico, sin ningún componente químico.

En estos momentos los agricultores de la isla se ven obligados a adquirir este producto agrícola en la Península y el precio por tonelada se sitúa alrededor de los 70 euros, lo que encarece la producción.

Según explicó ayer la vicepresidenta Aurora Ribot, su departamento sigue trabajando para construir las cinco plantas de tratamiento del material orgánico. Estas instalaciones estarán repartidas por las localidades de Palma, Santa Margalida, Calvià, Marratxí y Felanitx. Las obras estarán financiadas con los fondos europeos. Este proyecto medioambiental también supondrá la paralización de dos de las cuatro líneas de los hornos de incineración de la planta de Son Reus. Esta instalación bajará su capacidad crematoria, ya que está previsto que el material orgánico que en estos momentos está asumiendo, se traslade a estas nuevas plantas para la fabricación de este producto agrícola, que es un sustitutivo de los fertilizantes químicos.

El proyecto del cierre de estos dos hornos de incineración no es nuevo, sino que hace años que ya se anunció. Sin embargo, hasta ahora no se ha podido llevar a cabo, en parte porque no existía ningún proyecto, y mucho menos se disponía de financiación, para reutilizar los restos orgánicos que se recogen, para convertirlos en este material agrícola.

El departamento de Medio Ambiente hizo este anuncio en la presentación de los datos sobre la recogida de residuos, que incluye tanto el papel, el cartón, el plástico, los objetos metálicos, el vidrio y la materia orgánica. Los datos demuestran que la recogida de residuos, repartidos por las diferentes localidades de Mallorca, ha aumentado un 37% con respecto al año anterior. Así, en el año 2022 se llegaron a recoger más de 37 mil toneladas de basura orgánica. Se prevé que esta cifra, en los próximos años, se vaya aumentando por varias circunstancias. Una de ellas es que el ciudadano es cada vez más consciente de que se debe dividir la basura que genera para poder reutilizarla. Y por otra, también favorece la política de recogida puerta a puerta que realizan muchos municipios.