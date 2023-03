Los distribuidores de Baleares alertan de la escasez puntual de huevos, lácteos y carne de cerdo durante la temporada turística

La escalada de precios que se está registrando en la alimentación no va a suponer durante los próximos meses el único problema al que se van a tener que enfrentar los consumidores de Balears, ya que es previsible que haya también escasez de algunos productos, aunque sea con carácter puntual y durante cortos periodos de tiempo, según señala el presidente de la asociación de distribuidores de las islas, Bartolomé Servera.

A medida que crezca el número de turistas durante las próximas semanas, los problemas de suministro se pueden ir haciendo más habituales, según pone de relieve el presidente de la citada patronal sectorial.

Uno de los productos que se señala con mayor nivel de riesgo es el de los huevos, generado en buena medida por los casos de gripe aviar y por los sacrificios que se han tenido que realizar en algunas granjas. Hay que tener en cuenta que Servera ya apuntó recientemente este problema y el encarecimiento que se está dando tanto en huevos como en carne de pollo por el citado motivo, un pronóstico que se ha visto respaldado por los últimos datos sobre el Indice de Precios al Consumo publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Problema con los lácteos

El presidente de los distribuidores suma a la lista de los productos que en algunos momentos pueden escasear en los estantes del comercio de alimentación durante las próximas semanas a los lácteos de producción nacional, lo que incluye desde la leche a la mantequilla, los yogures y los quesos.

En este caso, se señala que el aumento de los costes y las presiones que los ganaderos han llegado a recibir para que no elevaran el valor de su producción provocó que en algunos casos se optara por el sacrificio de los animales.

Sin embargo, la escasez que se ha generado ha servido al sector primario a poder subir de forma notable sus precios, lo que explica el fuerte encarecimiento que ahora se está registrando, y que ha sido destacado también desde alguna empresa de supermercados.

Bartolomé Servera subraya que no se va a estar ante situaciones de desabastecimiento, algo sobre lo que insiste para no generar alarma, pero sí ante problemas como no poder disponer de la marca que se desea o del tipo de producto concreto que se busca, pero siempre disponiendo de alternativas.

En esta lista incluye la carne de cerdo y embutidos. Aunque pone en valor que existe un importante stock de producto congelado, lo que hará que los casos de escasez puedan ser muy reducidos, sí vaticina una fuerte tendencia al alza en sus precios.

Impacto de la meteorología

Hay un factor que en opinión del presidente de los distribuidores va a ser clave a la hora de delimitar los problemas de abastecimiento, y es el impacto que la meteorología, y en concreto las heladas de los pasados días, va a tener sobre algunas frutas, verduras y hortalizas.

Como ejemplo, señala el caso de la patata, pero apunta que no va a ser el único producto sobre el que se pueden dar situaciones puntuales de escasez, con el correspondiente incremento de los precios.

Servera mantiene la previsión de que durante las próximas semanas se van a mantener los importantes encarecimientos. Este pronostico lo realizó, por ejemplo, en relación a los helados a lo largo del verano, derivado del enorme aumento que el azúcar ha registrado en su valor.

El presidente de los distribuidores se declara «convencido» de que las cadenas de supermercados no están aumentando sus márgenes en el precio de los productos, sino que el fuerte encarecimiento en los precios de la alimentación viene provocado por el alza que están registrando en sus costes.

En este aspecto, se muestra totalmente escéptico sobre la viabilidad de medidas como las de pretender poner topes máximos en los precios, y recuerda que ya anunció en enero que la rebaja o supresión del IVA en algunos productos básicos no iba a tener el impacto buscado por el Gobierno central, dado que no iba a frenar la elevada inflación, algo que los datos del IPC de febrero ha confirmado.